मम्मी ने पहली बार किया Blinkit से ऑर्डर, घर पर बन गया जश्न का माहौल, वीडियो देख लोग बोले- क्यूटी आंटी

आज के समय में ऑनलाइन सामान मंगाना बहुत ही आम बात हो गई है, लेकिन आज भी कई महिलाएं या फिर पुराने समय के लोग ऑनलाइन पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उन्हें इन सबकी ज्यादा जानकारी नहीं होती और गड़बड़ होने का डर सताता रहता है, लेकिन कई माओं के लिए जो धीरे‑धीरे डिजिटल दुनिया को सीख रही हैं, ये छोटी‑सी चीज भी एक बड़ी उपलब्धि लगती है. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां खुशी‑खुशी अपनी बेटी को बताती है कि उसने पहली बार Blinkit से ऑर्डर किया. बेटी उसे बधाई देती है और पूरा माहौल एक छोटे से जश्न जैसा हो जाता है.

दरअसल, ऑनलाइन किराने का सामान ऑर्डर करना अब कोई खास बात नहीं रह गई है. आप ऐप खोलते हैं, कुछ बटन दबाते हैं और ऑर्डर देने और सामान मिलने के पांच मिनट बाद ही सब भूल जाते हैं. इसमें जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी-कभी इंटरनेट हमें याद दिलाता है कि जो चीज हमें साधारण लगती है, वह किसी और के लिए एक छोटी सी व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है, खासकर उन माताओं के लिए जो धीरे-धीरे और सावधानी से डिजिटल दुनिया में कदम रख रही हैं. X पर वायरल हो रहे एक वीडियो में इसी तरह का प्यारा सा जादू कैद है. इस वीडियो क्लिप में एक महिला अपनी बेटी के पास उत्साह से भरी हुई आती है और कहती है, "मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया है." उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था. बेटी थोड़ी हैरान होकर पूछती है, "पहली बार?" इस पर मां हां में सिर हिलाती है और उस बच्चे की तरह खिलखिलाती है जिसने अभी-अभी कुछ नया सीखा हो.

बेटियों ने मां की छोटी सी जीत का जश्न मनाया

वीडियो में देखने को मिलता है कि कुछ ही देर बाद एक और बेटी कमरे में आती है, अपनी मां को गले लगाती है और गर्व से कहती है, "मेरी मां ने पहली बार ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है." वीडियो पर लिखा है कि मासूमियत का बेजोड़ लेवल और सच कहें तो, हम इससे पूरी तरह सहमत हैं. वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि उसने पहली बार ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और उसकी खुशी देखिए. वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान छा गई.

she ordered for the first time in blinkit and see her happiness pic.twitter.com/lndytYWCBZ — vedika (@vedikabaisa) February 3, 2026

वीडियो को देखने के बाद यूजर कई कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि मम्मी लोग चाहे किसी की भी हो, कितनी क्यूट होती हैं. दूसरे ने मजाक में कहा, “खुशी! अब बाहर से शॉपिंग करने की जरूरत नहीं. कई लोगों ने ऐसे ही अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने लिखा, “मेरी मां भी UPI से पेमेंट करके बहुत खुश हुईं,” वहीं दूसरे ने आगे कहा, “मैंने हाल ही में अपनी मां को UPI से परिचित कराया और जब उन्होंने पहली बार QR कोड स्कैन करके इसका इस्तेमाल किया, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा.”