पीरियड्स की छुट्टी मांगी तो मैनेजर ने दिया ऐसा जवाब, सदमे में आ गई महिला, रेडिट पर शेयर की आपबीती

एक महिला ने Reddit पर अपने मैनेजर की एक परेशान करने वाली टिप्पणी को लेकर शिकायत की है. उसका आरोप है कि मैनेजर ने उसे यह कहकर ताना मारा कि “अपनी दर्द सहने की क्षमता बढ़ाओ”, क्योंकि वह मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान छुट्टी लेती थी. महिला ने बताया कि पिछले तीन महीनों में वह हर महीने एक दिन की बीमारी की छुट्टी ले रही थी, क्योंकि उसके पीरियड्स के दर्द इतने तेज होते थे कि उसे चक्कर आने लगते थे और वह काम नहीं कर पाती थी. उसका कहना है कि उसने हर बार ईमेल में अपनी छुट्टी का कारण साफ‑साफ बताया था, लेकिन इसके बाद भी मैनेजर ने उसे ऑफिस बुलाकर इन छुट्टियों पर सवाल उठाए. बातचीत के दौरान मैनेजर ने उसकी तुलना अपनी पत्नी से भी की और कहा कि उनकी पत्नी तो पीरियड्स में भी काम करती रहती हैं.

दरअसल, r/IndianWorkplace यूजर आईडी पर महिला ने अपनी आपबीती बताई है. महिला ने रेडिट पर पोस्ट शेयर किया है. महिला ने लिखा पीरियड्स की छुट्टी मांगने पर मैनेजर ने कहा कि अपनी दर्द सहने की क्षमता बढ़ाओ. इस शीर्षक से साझा की गई एक पोस्ट में महिला ने कहा कि गंभीर मासिक धर्म की ऐंठन के कारण उसे चक्कर आते थे और वह काम करने में असमर्थ हो जाती थी, जिसके चलते उसने तीन महीने तक हर महीने एक बार बीमारी की छुट्टी ली थी.

जब कर्मचारी ने अपने मैनेजर को समझाया कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स का दर्द हर महिला में अलग‑अलग होता है, तो उसका कहना है कि मैनेजर ने फिर भी उसे कहा “अपनी दर्द सहने की क्षमता बढ़ाओ” इस बात ने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया और वह काम पर वापस जाने को लेकर घबराने लगी. Reddit पर लोगों ने मैनेजर की इस टिप्पणी को “संवेदनहीन और बिल्कुल अनुचित” बताया. कई यूज़र्स ने उसे सलाह दी कि वह इस मामले को HR और सीनियर मैनेजमेंट तक ले जाए, क्योंकि मेडिकल लीव लेना किसी कर्मचारी का हक है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मेडिकल लीव लेते समय किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती. उन्होंने याद दिलाया कि स्वास्थ्य हमेशा काम से ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए. बाद में महिला ने एक और कमेंट में बताया कि उसने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है. उसका कहना है कि अब उसके मैनेजर ने धमकी दी है कि वह उसकी फाइनल सेटलमेंट राशि से एक नौकरी से जुड़े कोर्स का पैसा काट लेगा, यह कहकर कि वह कोर्स उसकी अपेक्षा के अनुसार पूरा नहीं हुआ.

महिला के अनुसार, इस तरह की कोई शर्त उसके ऑफर लेटर में नहीं लिखी थी. महिला ने यह भी बताया कि कंपनी उसके मैनेजर के परिवार द्वारा चलाई जाती है, इसलिए HR या सीनियर मैनेजमेंट से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं होता.



