MBA चायवाला ने सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी, कैसे एक मदद ने बदल दी दिव्यांग छात्र की जिंदगी, बोले- ये है सच्चा संतोष

उद्यमी प्रफुल बिल्लोरे, जिन्हें 'एमबीए चायवाला' के नाम से भी जाना जाता है, ने हाल ही में अपने एक्स फॉलोअर्स के साथ सेल्फ सेटिस्फैक्शन का पल शेयर किया. माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर, प्रफुल बिल्लोरे ने एक दिव्यांग व्यक्ति की कॉलेज फीस का भुगतान करके मदद करने की एक इंस्पायरिंग कहानी शेयर की.

प्रफुल ने लिखा, "चार साल पहले, मैंने धार के कुक्षी जिले के रहने वाले बुदे सिंह नामक एक युवक की 75,000 रुपये की कॉलेज फीस का भुगतान करके उसकी मदद की थी." उन्होंने बताया, "शारीरिक रूप से विकलांग बुदे ने अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी उन चुनौतियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया."

एक मदद ने बदली जिंदगी

प्रफुल ने खुलासा किया कि बुदे सिंह ने हाल ही में उनसे संपर्क करके बताया कि बेंगलुरु की एक कंपनी ने उन्हें काम पर रखा है. उद्यमी ने लिखा, "आज, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि बुदे अब बैंगलोर में ग्रो में कार्यरत हैं, जो उनके लचीलेपन, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है. यह देखना बेहद संतुष्टिदायक है कि वह कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं और उन्हें मिले समर्थन ने उनकी सफलता में किस तरह योगदान दिया है."

उन्होंने ऐसे लिखा, "ऐसे पल मुझे दयालुता के एक छोटे से कार्य की शक्ति और किसी के जीवन में इसके द्वारा किए जाने वाले अंतर की याद दिलाते हैं. मुझे उनकी यात्रा का हिस्सा होने पर गर्व है." प्रफुल बिल्लोरे ने बुदे सिंह के मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए. सिंह ने अपने आईकार्ड की एक तस्वीर साझा की और लिखा, "सर जी मेरी ग्रो कंपनी में नौकरी लग रही है".

I wanted to share a moment of personal satisfaction and reflection with you. Four years ago, I helped a young man named Bude Singh, who hails from Kukshi district in Dhar, by paying his college fee of ₹75,000. Bude, who is physically handicapped, had faced significant challenges… pic.twitter.com/mHJREHhUBN