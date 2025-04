मलेशिया में गैस पाइप फटने से लगी भीषण आग, परमाणु बम फटने जैसा हुआ धमाका, कई किलोमीटर तक उठीं ऊंची लपटें

Malaysia Massive Gas Pipeline Explosion: हाल ही में मलेशिया में एक गैस पाइपलाइन में अचानक भीषण आग लग गई, जिसका खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के निकट सेलंगोर राज्य के पुत्रा हाइट्स में मंगलवार को हुई, जहां गैस पाइपलाइन में अचानक विस्फोट हुआ और आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग लगते ही वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से आग की लपटें आकाश तक पहुंच रही हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

राहत और बचाव कार्य जारी (Malaysia fire incident)

रिपोर्ट के मुताबिक, ये धमाका मलेशिया की समय के मुताबिक 8 बजकर 10 मिनट पर हुआ है. स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दीं. हालांकि, आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है. प्रारंभिक जांच के मुताबिक, आग लगने की वजह गैस रिसाव हो सकती है, लेकिन सही कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम जांच में जुटी हुई है. प्रशासन ने आम जनता को घटनास्थल से दूर रहने की सलाह दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप (malaysia selangor gas pipeline explosion)

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया. नेटिज़न्स इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कुछ लोगों ने इस वीडियो को "डरावना" और "भयावह" बताया है, तो कुछ ने प्रशासन से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है. मलेशिया में हाल के वर्षों में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, जिससे गैस पाइपलाइन सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं.

Gas Pipeline Explosion Rocks Putra Heights, Malaysia



A devastating gas pipeline explosion and fire in Putra Heights, Malaysia, has left:



- At least 18 people injured with minor wounds

- A trail of destruction in its wake pic.twitter.com/wwbUTrgYjp