शादी नहीं तो नौकरी नहीं..चीन की कंपनी ने कर्मचारियों को दिया अजीब Ultimatum

Company Threatens To Fire Employees If They Don't Get Married: चीन के शेडोंग प्रांत की एक कंपनी (Shandong Shuntian Chemical Group Co. Ltd.) ने अपने कर्मचारियों के लिए एक चौंकाने वाला फरमान जारी किया, जिसे जानने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी हक्के-बक्के रह गए हैं. कंपनी ने घोषणा की है कि जो भी अविवाहित या तलाकशुदा कर्मचारी सितंबर 2025 तक शादी नहीं करेगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा.

शादी नहीं तो लिखना होगा आत्म-आलोचना पत्र

कंपनी ने सभी 28-58 वर्ष की आयु के कर्मचारियों को शादी करने का आदेश दिया, जिन कर्मचारियों ने मार्च के अंत तक शादी नहीं की, उन्हें आत्म-आलोचना पत्र (Self-Criticism Letter) लिखना होगा. यदि वे जून के अंत तक अविवाहित रहते हैं, तो उनकी कार्य समीक्षा (Performance Evaluation) की जाएगी और अगर सितंबर तक भी वे शादी नहीं करते, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा.

"संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने" का तर्क

कंपनी ने इस अजीबोगरीब नियम का बचाव करते हुए कहा कि, यह निर्णय "परिश्रम, दयालुता, वफादारी, पारिवारिक जिम्मेदारी और धार्मिकता" जैसी सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया था. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चीनी नागरिकों और मानवाधिकार संगठनों में गुस्सा फूट पड़ा है. लोगों ने इस फरमान को "असंवैधानिक और गैरकानूनी" करार दिया. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "कंपनी को कर्मचारियों की निजी ज़िंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है."

सरकार ने दिया करारा जवाब, कंपनी का आदेश रद्द

बढ़ते विवाद को देखते हुए, स्थानीय मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो ने इस फरमान को अवैध करार दिया और कंपनी को इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया. इसके बाद, कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि, इस नियम को वापस ले लिया गया है और भविष्य में कानूनों का पालन करने का वादा किया. कंपनी ने स्वीकार किया कि उनका इरादा बुजुर्ग अविवाहित कर्मचारियों को परिवार बसाने के लिए प्रेरित करना था, लेकिन नीति बहुत कठोर और अव्यावहारिक थी.

ये भी पढ़ें:- इस गांव में हर घर के बाहर खड़ा है प्राइवेट जेट