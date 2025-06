बब्बर शेर को छेड़ रहा था शख्स, सामने फेंका मांस का टुकड़ा, दहाड़ मारते हुए लपका जंगल का राजा, फिर जो हुआ, कांप जाएगी रूह

शेर, जंगल का राजा कहा जाता है. सारे जानवर उससे खौफ खाते हैं, एक बार कोई शिकार हत्थे चढ़ जाए तो शेर उसे दबोच लेता है और उसका बचना मुश्किल होता है. इंसानों को भी शेर से उतना ही खौफ होता है, क्योंकि ये शिकारी किसी को नहीं छोड़ता. ऐसे में अगर कोई खुद ही शिकार बनने को आतुर हो तो फिर उसे मूर्ख ही कहेंगे. हाल मे वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स पिंजरे में बंद शेर को ललचाता और उसे उकसाता नजर आ रहा है, इसके बाद शेर जो करता है उसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

शेर के साथ खेल!

एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक बब्बर शेर पिंजरे में बंद नजर आ रहा है. बाहर खड़ा एक शख्स पिंजरे का दरवाजा खोल शेर के सामने मांस के टुकड़े फेंकता है. लेकिन शेर कोई कुत्ता तो नहीं जो फेंकी हुई रोटी खाकर खुश हो जाए, उसे तो अपना शिकार सामने नजर आता है और वह उसी की ओर दौड़ता है. बाहर खड़ा शख्स भी शेर को उकसाते हुए चुटकियां बजाता है. बस फिर क्या शेर तेजी से दहाड़ मारते हुए उसकी ओर लपकता है. लेकिन तभी शख्स पिंजरे का दरवाजा बंद कर देता है. लेकिन पिंजरे में बंद ये शेर फिर भी उस शख्स पर गुर्राता दिखता है.

देखें Video:

I don't speak lion's language but I totally understand what this lion's saying here pic.twitter.com/fAtG5aXluu