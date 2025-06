शादी का पंडाल बना जंग का मैदान! कूलर की हवा न मिलने पर बारातियों ने काटा बवाल, जमकर चले लात-घूंसे, वायरल हुआ Video

Fight in Wedding Video: पूरा देश इस वक्त गर्मी और गर्म लू की थपेड़ों से परेशान चल रहा है. ऐसे में शादी के वक्त जब बारातियों को कूलर की ठंडी हवा नहीं मिली तो उन्होंने बारात में ऐसा बवाल खड़ा किया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां उस वक्त विवाद छिड़ गया जब पंडाल में लगे कूलर से बारातियों को हवा नहीं मिली.

बारात में चले लात घूंसे

इस भीषण गर्मी के दौरान दूल्हा-दुल्हन के लिए स्पेशल तरह का कूलर लगाया गया था लेकिन उसके आगे कुछ युवक आकर बैठ गए जिसके चलते हवा रुकने लगी. इन सारी चीजों को देखकर दूल्हा-दुल्हन गुस्से से लाल हो गए. दुल्हन का ये हाल देखकर उनके घर वालों ने बारातियों को टोक दिया और बस इतनी सी बात थी कि दोनों पक्षों से लात-घूंसे चलने शुरू हो गए.

कुर्सी उठा-उठाकर फेंकी, वीडियो वायरल

शादी में पहुंचे लोगों ने एक-दूसरे को कुर्सी उठा-उठाकर और फेंक-फेंककर मारना शुरु कर दिया. इस तरह की मारपीट देखना हर किसी के लिए काफी हैरान करने वाला था. शादी में शामिल हुए मेहमानों में से किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जिसके बाद से लोगों ने इस वीडियो पर तरह-तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए.

देखें Video:

Kalesh over standing in front of cooler at a wedding in Jhansi district. Kicks, punches, chairs, tent utensils were thrown at each other, UP

pic.twitter.com/3uw27sGdF3