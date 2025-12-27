बिजली का काम करने वाले की बेटी ने दो बार क्रैक किया UPSC, सपना पूरा कर बन गईं IFS ऑफिसर

आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद आप भी मान जाएंगे कि अगर हौसले बुलंद हो और लक्ष्य साफ तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है. तमिलनाडु की जी जी ए.एस. की कहानी उन लाखों बच्चों के लिए प्रेरणादायक है दो कि UPSC सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. जी जी ए.एस इस समय IFS ऑफ़िसर की तौर पर देश को सेवा दे रही हैं. जी जी ए.एस ने दो बार UPSC एग्ज़ाम को पास किया है.पहले वो IPS ऑफ़िसर बनीं और बाद में IFS ऑफ़िसर. जी जी ए.एस के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था.

जी जी ए.एस. के पिता एक इलेक्ट्रीशियन थे. ऐसे में पैसे की दिक्कत हमेशा उनके सामने आती रही. जी जी ए.एस ने जयपाल गरोडिया मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूल स्तर की पढ़ाई पूरी की. उसके बाद B.Com की डिग्री हासिल की.जी जी ए.एस पढ़ाई में तेजी थी ऐसे में उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें सिविल सर्विस में करियर बनाने की सलाह दी. फिर क्या जी जी ए.एस UPSC एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई.

पहली बारी में पास किया UPSC

साल 2022 में अपनी पहली कोशिश में, जी जी ए.एस. ने ऑल-इंडिया रैंक 107 हासिल की. इतना नहीं तमिलनाडु की टॉपर भी बनीं. उनका चयन इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) के लिए हुआ. लेकिन वो कुछ और ही चाहती थी. इसलिए उन्होंने फिर से ये पेपर दिया. हालांकि दूसरी बार उन्हें कामयाबी नहीं मिल सके. लेकिन तीसरी बार उन्हें कामयाबी मिल गई.अपनी तीसरी कोशिश में उन्होंने UPSC सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम 2024 में ऑल इंडिया में 25वीं रैंक हासिल की.