ट्रैफिक जाम में फंसा, तो लड़के ने ट्रक के नीचे से ऐसे निकाली गाड़ी, 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video

ट्रैफिक जाम में फंसा, तो लड़के ने ट्रक के नीचे से ऐसे निकाली गाड़ी - देखें Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. अक्सर देखा जाता है कि भारी गाड़ियों के चलते सड़क पर जाम लग जाता है. छोटी गाड़ियां अपनी जगह ढूंढ निकालती हैं और वहां से निकल जाती है. लेकिन यहां शख्स ने ट्रक के नीचे से गाड़ी को निकाल (Man Got Out Vehicle Under The Truck) दिया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.