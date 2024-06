फ्लैट से देख सके Dreamy View, नोएडा में किराए के फ्लैट के लिए इतनी कीमत दे रहा है शख्स, कीमत जान रह जाएंगे हैरान

मुंबई और बेंगलुरु के बाद अब नोएडा में फ्लैट के किराए ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. नोएडा में 64,000 रुपये किराए का भुगतान करने का दावा करने वाले एक एक्स यूजर की पोस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अविश्वास पैदा कर दिया है. राज नाम के यूजर ने अपने भारी किराए की वजह से मिलने वाले "ड्रिमी" नजारे की एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर में फ्लैट की बालकनी से बाहर एक दूसरे बिल्डिंग खड़ी नजर आ रही है.

एक्स यूजर के अनुसार वह तीन अन्य फ्लैटमेट्स के साथ 3BHK में रहता है. उसके किराए में मेंटेनेंस फी शामिल नहीं है, जिसका पेमेंट अलग से किया जाता है. राज ने एक्स पर लिखा, "नोएडा में बालकनी से काम करने और इस ड्रिमी नजारे का आनंद लेने के लिए 64k का भुगतान कर रहा हूं." शेयर किए जाने के बाद ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

नीचे पोस्ट देखें:

Paying 64k in Noida to work from the balcony and enjoy this dreamy view ???? pic.twitter.com/tLHs46KAJR