रेलवे फाटक हो गया बंद, तो बाहुबली बन गया शख्स, कंधे पर बाइक उठाकर किया कुछ ऐसा, देखकर चौंक गए लोग

भारतीय रेलवे हमेशा से लोगों को रेलवे स्टेशनों पर या रेलवे ट्रैक पार करते समय सुरक्षित रहने की सलाह देता रहता है. लेकिन इसके बावजूद लोग कई बार ये चेतावनियां अनसुनी कर देते हैं. ऐसी ही एक स्थिति अब वायरल हो रहे इस वीडियो में कैद हुई है. इसमें एक शख्स अपनी बाइक को कंधे पर रखकर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करता हुआ दिखाई देता है.

वीडियो को एक एक्स पेज पर शेयर किया गया है. बाइक वीडियो के साथ पोस्ट किए गए कैप्शन में लिखा है, “एक आदमी ने रेलवे बैरियर पार करने के लिए अपनी बाइक को अपने कंधों पर उठा लिया:” वीडियो में, वह शख्स बंद क्रॉसिंग गेट के सामने खड़ा है. लेकिन, इंतज़ार करने के बजाय, वह अपनी बाइक से उतर जाता है और बाइक को अपने कंधे पर उठा लेता है. वह रेलवे ट्रैक पार करता है, इस दौरान गेट पर इंतज़ार कर रहे दूसरे लोग उसे देखते रहते हैं.

देखें Video:

A guy Lifted his bike on his shoulders to Cross the Railway barrier: pic.twitter.com/ki4dx5BmZZ