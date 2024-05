VISA एप्लीकेशन हो गया रिजेक्ट तो घर की छत पर ही बना दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी

Statue Of Liberty In India: वो भी एक समय था जब पंजाब में लोगों के घरों की छतों पर हवाई जहाज, फुटबॉल जैसी चीजें दिखना आम बात थी, लेकिन बदलते समय के साथ अब लोग यही तक सीमित नहीं रहे. बदलते वक्त के साथ-साथ अलग-अलग मूर्तियां का निर्माण घरों की छतों पर देखने को मिलता रहा है. इसी धुन पर सवार पंजाब में एक शख्स ने दुनिया के सात अजूबों में से एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (Statue of Liberty) का निर्माण अपने घर की छत पर करा डाला. यह उसी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की कॉपी है, जो अमेरिका में स्थित है.

घर की छत पर लगवा दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी

अब सोशल मीडिया पर घर की छत पर सजे इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स खूब मौज ले रहे हैं. बताया जा रहा है कि, यह वीडियो पंजाब के तरनतारन जिले के एक गांव का है, जिसकी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि, यहां के एक शख्स ने US का Visa रिजेक्ट होने के बाद घर की छत पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगवा दिया.

यहां देखें वीडियो

Some where in Punjab the THIRD liberty statue is installed.😂 pic.twitter.com/WZqrXpK9Jb — Alok Jain ⚡ (@WeekendInvestng) May 26, 2024

वीडियो में कुछ लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रेन के जरिए एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत पर खड़ा करते नजर आ रहे हैं. छत पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को खड़ा करने के बाद लोग इसके साथ फोटो खिंचवाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी इस वीडियो को साझा किया गया, जिस पर यूजर्स ने बढ़चढ़कर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमृतसर.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अमेरिका का वीजा ना मिलने की भड़ास.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'पंजाब में हवाई जहाज, एसयूवी और सभी प्रकार के आकार के पानी के टैंक मिलेंगे.' चौथे यूजर ने लिखा, 'अब लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए इस घर में जा सकते हैं, न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं है.'

