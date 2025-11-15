बाइक पर फिक्स की खाट, सड़क पर लेकर निकला, तो देखते ही लोगों की छूटी हंसी, बोले- पूरा अमेरिका डरा हुआ है

नई-नई तकनीक के साथ एक्सपेरिमेंट, जुगाड़ और अजीबोगरीब चीज करने में भारतीय बहुत आगे हैं. देश में हर चीज का सस्ते से सस्ता और सॉलिड जुगाड़ आसानी से मिल जाएगा. इसी के साथ देश में होने वाले एक्सपेरिमेंट और अजब-गजब आविष्कार देखने को मिलते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे. देश अजीबो-गरीब और गैर-जरूरी चीजों में कितना आगे निकल गया है, यह इस वीडियो में नजर आ रहा है. यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए तैयार किया गया है, जो आपको हंसने पर भी मजबूर कर सकता है.



बाइक पर फिक्स की खाट



वीडियो में आप देखेंगे कि दो शख्स बाइक पर जा रहे है. एक शख्स बाइक चला रहा है और दूसरा खाट पर लेटा है. जी हां, खाट पर, क्योंकि शख्स ने बाइक की पिछली सीट पर खाट फिक्स कर ली है और उस पर मच्छरदानी भी लगा दी है. इस खाट पर लेटा शख्स मजे से फोन चलाता हुए राइड का मजा ले रहा है. शायद यह दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं. इनमें से जब एक थक जाएगा तो वह खाट पर आराम फरमाएगा और दूसरा बाइक चलाएगा. इस अजब-गजब जुगाड़ पर लोग कैसे-कैसे कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, चलिए देखते है.

देखें Video:



जनता ने ली चुटकी



पहले आपको बता दें, इस वीडियो पर 40 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. पहला यूजर लिखता है, सोने का तरीका थोड़ा कैजुअल है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, भाई ऑर्डर देना है, नंबर भेजिए'. तीसरा यूजर लिखता है, भाई मुझे बाइक की जगह सोफा लगवाना है, हो जाएगा क्या? वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाफिंग इमोजी की बरसात हो चुकी है. कोई इनकी चुटकी ले रहा है, तो कोई इन्हें इस आठवें अजूबे के लिए ऑर्डर दे रहा है. कुल मिलाकर लोग इस आविष्कार को देख एन्जॉय कर रहे हैं.