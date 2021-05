पेड़ पर चढ़ गया अपराधी, पकड़ने के लिए पुलिसवालों ने किया कुछ ऐसा, IPS बोला- 'खुदी को कर बुलंद इतना...' - देखें Video

पेड़ पर चढ़ गया अपराधी, पकड़ने के लिए पुलिसवालों ने किया कुछ ऐसा - देखें मजेदार Video

आप चोर-पुलिस के कई किस्से सुने होंगे, जहां पुलिस से बचने के लिए चोर तरह-तरह की प्लानिंग करता है. लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है. ठीक ऐसा ही देखने को मिला वायरल हो रहे एक वीडियो (Viral Video) में. पुलिस को देखकर अपराधी पेड़ के ऊपर चढ़ (Man Climbed The Tree) गया. उसको लगा कि पुलिसकर्मी ऊपर तक नहीं आ पाएंगे और वो कुछ देर बाद उतरकर भाग जाएगा. लेकिन पुलिसवाले पेड़ पर चढ़ (Policemen Also Climb To Catch Him) गए. आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा (IPS Officer Dipanshu Kabra) ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए मजेदार रिएक्शन दिया है.