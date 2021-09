12 साल से दिन में सिर्फ 30 मिनट सोता है ये इंसान, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है

इंसान (Human) के सोना बेहद पसंद है. डॉक्टर (Doctor) भी सलाह देते हैं कि 8 घंटे की नींद सभी इंसानों के लिए आवश्यक है. लेकिन अगर कोई इंसान दिन में सिर्फ 30 ही मिनट सोता है तो फिर क्या कहेंगे? वो भी 1 या 2 साल से नहीं ब्लिक 12 साल से एक इंसान दिन में सिर्फ 30 मिनट की ही नींद लेता है. चौंक गए न! ये खबर बिल्कुल सच है. सोशल मीडिया पर ये ख़बर चर्चा का विषय बना (Man claims to have slept 30 minutes a night for last 12 years to stay 'healthy') हुआ है. इस इंसान को 30 मिनट सोने से न कोई तकलीफ है और ना ही कोई परेशानी है.