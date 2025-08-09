विज्ञापन
विशेष लिंक

धराली और हर्षिल में सेना ने संभाला मोर्चा, फंसे हुए लोगों तक ऐसे फरिश्ते बनकर पहुंच रहे जवान

Uttarkashi Cloudburst: सेना की तरफ से बताया गया है कि कैसे वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और हर तरह की मदद दी जा रही है. सैटेलाइट फोन के जरिए लोगों से उनके घरों में बात कराई जा रही है, वहीं पुल भी तैयार किए जा रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
धराली और हर्षिल में सेना ने संभाला मोर्चा, फंसे हुए लोगों तक ऐसे फरिश्ते बनकर पहुंच रहे जवान
धराली में सेना कर रही लोगों की मदद
  • उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है
  • सेना की इंजीनियरिंग विंग टूटे हुए रास्तों की मरम्मत कर अस्थाई पुल बनाकर गांवों को जोड़ने का काम कर रही है
  • सड़क संचार बहाल करने में कम से कम दस दिन लगने की संभावना है और मलबा हटाने की कोशिश हो रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रक्षा बंधन के त्योहार पर भी सन्नाटा है, यहां कई बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया है और इनमें से ज्यादातर ऐसी बहनें भी हैं, जिनके भाई अब तक मलबे में दबे हुए हैं. फिलहाल धराली और हर्षिल इलाके में रेस्क्यू ऑपेरशन जारी है और सेना लोगों की लगातार हर तरह की मदद कर रही है. हताश हो चुके लोगों के लिए सेना और एनडीआरएफ किसी फरिश्ते से कम नहीं है, सैटेलाइट फोन से जहां उनके अपनों से बात कराई जा रही है, वहीं फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम भी हो रहा है. 

धराली से अब सेना और बाकी दलों के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं. जिनमें देखा जा सकता है कि सभी जवान अपनी पूरी ताकत से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश में जुटे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

सेना की इंजीनियरिंग विंग की तरफ से टूट चुके रास्तों की मरम्मत की जा रही है और अस्थाई पुल बनाकर गावों को कनेक्ट किया जा रहा है.  धाराली गांव और मुखवा गांव के दोनों ओर एक ऐसा ही ब्रिज तैयार किया गया है. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

बताया जा रहा है कि सामान्य सड़क संचार की बहाली में कम से कम 10 और दिन लगने की उम्मीद है. मलबा हटाने के लिए लगातार हैवी ड्यूटी वाले बुलडोजरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

सेना और एनडीआरएफ ने 50 पर्यटकों को सुरक्षित रूप से गंगोत्री से धाराली तक पहुंचाया और आगे हर्षिल के लिए रवाना किया. इसके अलावा आसपास फंसे लोगों को भी सुरक्षित तरीके से उनके घरों तक पहुंचाया गया. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

सेना की तरफ से बताया गया है कि 14 राज राइफल के लापता जवानों की खोज के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. सुक्की टॉप से हर्षिल तक जेसीबी से मलबा हटाने का काम चल रहा है. 

Latest and Breaking News on NDTV

भारतीय सेना की तरफ से कम्युनिकेशन बहाली की कोशिशें भी जारी है, फिलहाल के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है.  स्थानीय संचार को पूरी तरह से बहाल करने के लिए लाइनें बिछाने की शुरुआत हो चुकी है.

Latest and Breaking News on NDTV

सेना की तरफ से हेलिकॉप्टर से लगातार राहत सामग्री भी धराली पहुंचाई जा रही है, जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है या जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarkashi Cloudburst, Uttarkashi Cloudburst Latest News, Uttarkashi Cloudburst Rescue, Dharali Rescue Operation, Army Rescue Operation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com