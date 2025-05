पुराने टायर से बना डाला ऐसा कूलर पैड...देख AC कंपनी वाले भी हो जाएंगे शॉक्ड, लोग बोले- बंदे को 100 तोपों की सलामी

Man Made Stand Fan From Tyre And Cooler Pad: सोशल मीडिया पर आए दिन नए-नए जुगाड़ वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा देसी इनोवेशन (man made fan from MRF Tyre viral video) सामने आया है जिसने गर्मी में राहत दिलाने वाला कमाल कर दिखाया है. एक शख्स ने पुराने टायर और कूलर पैड की मदद से स्टैंड फैन तैयार किया है, जो न सिर्फ चलता है बल्कि ठंडी हवा भी देता है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस जुगाड़ को जमकर सराह रहे हैं.

पुराने टायर से बना देसी AC (fan tips for cool air)

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @engineer\_yadav नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति टायर, मोटर, कूलर पैड और कुछ अन्य सामानों का इस्तेमाल कर एक अनोखा स्टैंड फैन बना रहा है. खास बात यह है कि यह फैन न केवल बिजली से चलता है, बल्कि कूलर की तरह ठंडी हवा भी देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति पहले टायर को साफ करके उसे स्टैंड की तरह उपयोग करता है और फिर उसके अंदर कूलर पैड फिट करता है, इसके बाद मोटर को जोड़ता है. ऊपर से एक पंखा लगाया जाता है और सारी वायरिंग पूरी की जाती है. आखिर में जब यह फैन चलता है, तो इससे ठंडी हवा निकलती है, जिससे गर्मी में जबरदस्त राहत मिलती है.

यहां देखें वीडियो

MRF टायर और कूलर कंपनी वाले इस बंदे को ढूंढ रहे हैं 100 तोपों की सलामी देने के लिए 🔥😂 pic.twitter.com/sFN8ta3uA1 — Toofan Ojha (@RealTofanOjha) May 26, 2025

शख्स ने टायर से बनाया पंखा (how to get rid of heat in summers)

इस जुगाड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम लागत में बना है और रीसायकल सामानों का उपयोग करके पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता. यूजर्स ने वीडियो को खूब पसंद किया है और कमेंट में इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. कई लोग इसे देसी AC बता रहे हैं, तो कुछ इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कह रहे हैं. गर्मियों में बिजली की ज्यादा खपत और कूलर या AC का खर्च हर किसी के बस की बात नहीं होती. ऐसे में यह देसी जुगाड़ (man desi fan jugaad viral video) लोगों के लिए न सिर्फ प्रेरणा है, बल्कि सस्ते और टिकाऊ समाधान का बेहतरीन उदाहरण भी है. इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लाइक्स और शेयर मिल चुके हैं. यह साबित करता है कि देसी दिमाग और थोड़ी सी मेहनत से बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं.

