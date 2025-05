सिर पर फ्रिज रखकर शख्स ने चलाई साइकिल, स्टंट देख लोग हैरान, वायरल Video से नहीं हटेगी नज़र  

जब आप कभी आप अपने गांव गए होंगे, तो आपने यह जरूर देखा होगा कि भूसे से भरा बोरा, या गोबर से भरा तसला महिला और पुरुष कैसे अपने सिर पर बिना हाथ लगाए उसे घर तक ले जाते हैं. गांव-देहात में यह आज भी देखने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें यह विश्वास नहीं कर पाएंगी कि इस शख्स ने इतना बैलेंस कैसे बनाया है. दरअसल, अमेरिका से वायरल इस वीडियो में एक शख्स को साइकिल चलाते देखा जा रहा है, लेकिन उसके सिर पर कोई गोबर से भरा तसला और भूसे का बोरा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा फ्रिज रखा हुआ है. जी हां, सही पढ़ा आपने.



शख्स ने किया शॉकिंग स्टंट (US man balances refrigerator on head)



साइकिल पर जा रहा यह शख्स सिंगल डोर का फ्रिज अपने सिर पर लादकर ले जा रहा है और वो भी बिना किसी सपोर्ट के. कमाल की बात तो यह है कि साइकिल पर जा रहे इस शख्स का बैलेंस जरा भी नहीं डगमगाया है. यह वीडियो ब्रूकलिन के ग्रीन प्वाइंट का है. वीडियो में देख सकते हैं कि स्थानीय स्टंटमैन लेह-बॉय-गैब्रियल डेविस नासाऊ एवेन्यू के पास साइकिल पर बैठ सिर पर फ्रिज रखकर ले जा रहे हैं. रास्ते में जिस किसी की भी इस स्टंटमैन पर नजर पड़ी, वो हक्का-बक्का रह गया. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है, जब इस शख्स ने इस तरह का वाइल्ड स्टंट किया हो, इससे पहले साल 2023 में उसने सिर पर सोफा रखकर बाइक चलाई थी.



एक्स यूजर ने शेयर किया वीडियो (US man refrigerator on head Stunt)



एक्स यूजर कॉलिन रग ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, 'न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक शख्स को सिर पर फ्रिज रखकर साइकिल चलाते हुए देखा, यह शख्स ले-बॉय है, जो खुद को वर्ल्डवाइड प्रो-हैवीवेट हेड बैलेंसर बताता है, यह संभवत यह दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, जिसकी गर्दन माइक टायसन से ज्यादा मजबूत है'. अब कॉलिन के पोस्ट पर लाखों व्यूज आ रहे हैं और कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है. सोशल मीडिया पर ले बॉय के इस खतरनाक और अचंभित स्टंट पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं.



Man seen balancing a refrigerator on top of his head while riding a Citi Bike in Brooklyn, New York.



The man was identified as "Ley-Boy," a self-described "World Recognized Pro Heavyweight Head Balancer" from Africa.



This may be the only person in the world with a stronger…