VIDEO: सबके सामने भड़कीं आलिया भट्ट, पैपराजी को गुस्से में बोले- गेट के अंदर मत आओ...

गुरुवार को मुंबई में आलिया भट्ट को पैपाराजी ने उस समय कैमरे में कैद किया जब वह पिकलबॉल खेलने जा रही थीं. हाल ही में आलिया को एक निजी संपत्ति में घुसकर उनकी तस्वीरें लेने वाले पैपाराजी पर गुस्सा जाहिर करते हुए देखा गया.

नई दिल्ली:

गुरुवार को मुंबई में आलिया भट्ट को पैपाराजी ने उस समय कैमरे में कैद किया जब वह पिकलबॉल खेलने जा रही थीं. हाल ही में आलिया को एक निजी संपत्ति में घुसकर उनकी तस्वीरें लेने वाले पैपाराजी पर गुस्सा जाहिर करते हुए देखा गया. यह घटना तब हुई जब आलिया पिकलबॉल खेलने के लिए पहुंचीं और उन्होंने देखा कि फोटोग्राफर उनके बिल्डिंग परिसर में घुस आए हैं. एक ऑनलाइन वायरल हुए वीडियो में आलिया अपनी कार से उतरते हुए पैपाराजी से सख्त लहजे में बाहर जाने के लिए कह रही हैं. उन्होंने कहा, “गेट के अंदर मत आओ. यह तुम्हारा बिल्डिंग नहीं है. कृपया बाहर जाओ.” वह काफी नाराज़ दिखीं क्योंकि पैपाराजी उनकी बात न मानकर वीडियो बनाते रहे. आलिया ने बार-बार अनुरोध करने के बाद भी जब उन्हें नहीं रोका गया, तो उन्होंने अपनी निजता का सम्मान करने की मांग की और फिर अंदर चली गईं.

गुस्से से भरा आलिया भट्ट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय दे रहे हैं. हर कोई आलिया भट्ट का सपोर्ट कर रहा है. वीडियो एक कमेंट में लिखा गया, “अरे भाई, किसी भी सोसाइटी में शोर-शराबा हुआ तो वहां के लोग शिकायत करते हैं. आलिया बिल्कुल सही हैं.” एक अन्य ने लिखा, "सीमाएं, मीडिया को सीमाओं का सम्मान करना चाहिए. मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें इतनी आजादी क्यों दी जाती है. एक दिन ऐसा आएगा जब ये पैप किसी को चोट पहुंचाएंगे और फिर गंभीर मुसीबत में फंस जाएंगे, तब उन्हें सबक मिलेगा."

आलिया भट्ट के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके पास कई रोमांचक फिल्में हैं. वह YRF की 'अल्फा' में मुख्य भूमिका निभाएंगी, जो 'वॉर' और 'पठान' की दुनिया पर आधारित एक महिला-प्रधान जासूसी थ्रिलर है. इसके अलावा, वह संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ नजर आएंगी, जो एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और इसमें शानदार अभिनय की उम्मीद है. साथ ही, आलिया अपनी प्रोडक्शन कंपनी इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस के बैनर तले नेटफ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट में भी काम कर रही हैं और उसमें अभिनय भी करेंगी.

