तौलिए के किनारे पर क्यों बना होता है ऐसा बॉर्डर? शख्स ने पूछा सवाल, सही जवाब जानने के लिए 9 करोड़ लोगों ने देखा पोस्ट

इंटरनेट पर अक्सर ही किसी न किसी विषय पर चर्चा या बहस छिड़ी रहती है. हाल ही में हुई चर्चा एक आम घरेलू सामान तौलिए और एक ऐसे सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है. यह सब तब शुरू हुआ जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेट मैक्ग्राडी ने एक्स पर एक सरल लेकिन दिलचस्प सवाल पूछा: वो ये कि एक तौलिए के अंत में कढ़ाई वाला बॉर्डर होने का उद्देश्य क्या है?

उन्होंने लिखा, "मुझे लगता है कि इसकी सिर्फ एक ही वजह है, धुलने के बाद तौलिया सिकुड़ जाए और इसे ठीक से मोड़ना नामुमकिन हो जाए, ताकि लोग नया तौलिया खरीदने को मजबूर हो जाएं!" उनकी पोस्ट जल्दी ही वायरल हो गई, जिसमें यूज़र्स ने मज़ाकिया सिद्धांत पेश किए. कुछ लोगों ने मज़ाक में कहा कि बॉर्डर तौलिए को तेज़ी से सुखाने के लिए एक "रेसिंग स्ट्राइप" है, जबकि अन्य लोगों ने "बिग टॉवल" पर यूजर्स से कोमलता चुराने का आरोप लगाया.

what is the purpose of this part of a towel? pic.twitter.com/q4UYACVMDP