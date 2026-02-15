महाशिवरात्रि पर क्यों वायरल हो रही है इस रूसी लड़की की रील, 11 सेकंड के इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं लोग

Russian Woman Worship Lord Shiva: घंटियों की धीमी गूंज, महादेव का नाम और आंखों में बहती श्रद्धा…कभी-कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो सीधे दिल तक उतर जाते हैं. महाशिवरात्रि के पावन मौके पर एक विदेशी लड़की की भक्ति भरी रील ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही सुकून भरा माहौल बना दिया है. महाशिवरात्रि के मौके पर सोशल मीडिया पर यह Viral Video तेजी से शेयर किया जा रहा है. यह छोटी सी Instagram Reel करीब 11 सेकंड की है, लेकिन इसमें भक्ति का जो जज्बा दिखता है, वह दिल को छू लेता है.

रूसी महिला की प्रार्थना ने जीता दिल (Russian Woman's Prayer Touches Hearts)

वीडियो में एक रूसी लड़की शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़ी नजर आती है. उसके चेहरे पर सादगी और अकीदत साफ दिखती है. वह कहती है, 'महादेव आप उसका हमेशा ख्याल रखना, जो हमेशा मेरा ख्याल रखता है.' यह लाइन सुनकर कई यूजर्स भावुक हो गए.

महादेव के चरणों में झुकी विदेशी भक्त (Mahashivratri Viral Reel)

इस रील को इंस्टाग्राम पर tatianaromanoff_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि 'भक्ति की कोई जुबान नहीं होती.' महाशिवरात्रि का असली पैगाम भी यही है कि जीवन में विश्वास, सुकून और भलाई बनी रहे. यह छोटी सी रील बता रही है कि भक्ति और श्रद्धा किसी सरहद की मोहताज नहीं. महादेव के नाम पर जुड़े दिल ही इस पर्व की असली ताकत हैं.

