स्कूल से भागे बच्चे के पीछे दौड़ी टीचर, दिया इस चीज का लालच, वीडियो देख दिल हार बैठे लोग

Teacher Chasing Student Video: अरुणाचल प्रदेश से आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में एक छोटा बच्चा स्कूल से भागता हुआ नजर आता है और उसके पीछे-पीछे दौड़ रही होती हैं उसकी टीचर. इस दिलचस्प और मजेदार पल को इंस्टाग्राम पर Sonam Jangmu ने शेयर किया है, जिसे अब तक 3.9 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

स्कूल से भागा छोटा बच्चा, पीछे दौड़ती रही टीचर (Arunachal Pradesh viral video)

वीडियो में बच्चा जोर-जोर से रोते हुए स्कूल बैग कसकर पकड़े भाग रहा है. वह किसी की नहीं सुनता, न पीछे मुड़कर देखता है और न ही रुकने का नाम लेता है. सोनम नाम की यह टीचर लगातार बच्चे को मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल नहीं मानता. अंत में टीचर एक इमोशनल ट्रिक अपनाती हैं, उसे मफिन का पैकेट दिखाकर रोकने की कोशिश करती हैं. बच्चे ने थोड़ी नाराजगी के साथ ही सही, लेकिन आखिरकार मफिन स्वीकार कर ही लिया.

यहां देखें वीडियो

मफिन के लिए मानी मासूम जिद (boy runs from school)

वीडियो के कैप्शन में लिखा है, The struggle every teacher has to go through यानी हर टीचर की ये रोज़ की जंग होती है. इस वायरल वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इतनी टेंशन में भी अपना बैग नहीं भूला, सच्चा विद्रोही. वहीं दूसरे ने कहा, उसका छोटा सा आउटफिट तो देखो, कितना स्टाइलिश है. एक नर्सरी टीचर ने लिखा, हर साल पहले महीने ऐसा ही होता है. बच्चे धीरे-धीरे एडजस्ट हो जाते हैं. एक अन्य ने शेयर किया, मैं भी KG क्लास पढ़ाती हूं. इन्हें संभालना वाकई मुश्किल है.

मस्ती भरे वीडियो ने जीता दिल (teacher chasing student video)

वीडियो देखने वालों को अपने बचपन के दिन भी याद आ गए. एक यूजर ने लिखा, बचपन से ही आज़ाद रहने की चाह होती ह. मैं भी स्कूल और कॉलेज में बंधन पसंद नहीं करता था. अब जब आज़ादी मिली है, तो सुकून है. इस वीडियो में जहां बच्चे की मासूम जिद ने सबका दिल छू लिया, वहीं टीचर के धैर्य और प्यार ने भी तारीफें बटोरीं. यह वीडियो बच्चों की मनोस्थिति और शिक्षकों की संघर्षभरी दिनचर्या को बड़े ही खूबसूरत और हल्के-फुल्के अंदाज़ में सामने लाता है.

