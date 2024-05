काली रात में एंपायर स्टेट बिल्डिंग पर यूं गिरी चमचमाती बिजली, किसी का दिल दहला तो किसी को मिली फोटो अपॉर्चुनिटी

कुदरत के कुछ नजारे ऐसे होते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन दूर से देखने वालों के लिए वो खूबसूरत हो सकते हैं या फिर एक खूबसूरत फोटो खींचने का मौका हो सकता है. बुधवार को अमेरिकी आकाश में भी ऐसा ही खूबसूरत नजारा दिखाई दिया. हालांकि, ये मौका कुदरत के रौद्र रूप का था, क्योंकि यहां मैनहेट्टन (Manhattan) की दो बड़ी और ऊंची इमारतों पर बिजली गिरी थी. इस दौरान कुछ फोटोग्राफर्स को फोटो खींचने का भी नायाब मौका मिला, जिन्होंने एंपायर स्टेट बिल्डिंग और वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इन दो सुंदर तस्वीरों को क्लिक किया. आप भी देखिए ये तस्वीरें और तय कीजिए नजारा खूबसूरत है या नहीं.

यहां देखें पोस्ट

Watching #thunderstorms roll through New York City on @EarthCam -- One World Trade Center is a literal lightning rod! I lost count how many times it was hit.????#NYC #NewYorkCity #SevereWX #weather #LiveCam #NYwx #Manhattan pic.twitter.com/oHRd6g2DNC