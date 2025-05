कहर बनकर गिरी आकाशीय बिजली, ओडिशा में 10 की हुई मौत, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

ओडिशा में आकाशीय बिजली गिरने से छह महिलाओं समते 10 लोगों की मौत हो गई है. इस घटना में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी बात सामने आई है. मरने वालों में कोरापुट में तीन और गंजम, जाजपुर और ढेंकनाल जिलों में दो-दो लोग शामिल हैं. वही गजपति में एक व्यक्ति की मौत हो गई. IMD ने अगले दो दिनों के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को ओडिशा भर में अलग-अलग जगहों पर नॉरवेस्टर (कालबैसाखी) तूफान ने दस्तक दी थी. इस दौरान तेज हवाओं और मुसलाधार बारिश हुई थी.

कोरापुट जिले में अचानक आए तूफान के कारण लक्ष्मीपुर इलाके में तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में ओडियापेंटा पंचायत के पोर्डीगुडा गांव की एक बुजुर्ग महिला और उसकी पोती भी शामिल हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक महिला की पहचान 60 वर्षीय बुरुडी मंडिंगा और उसकी पोती काशा मंडिंगा के रूप में हुई है.

