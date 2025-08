तेंदुए ने गाय के बछड़े को गर्दन से दबोचकर पटका नीचे, देखते ही बच्चे को बचाने दौड़ी मां, फिर जो हुआ...

प्रकृति एक निर्मम जगह है, खासकर जंगलों में जहां जानवरों को कुछ सबसे बड़े शिकारियों से खुद की रक्षा करनी पड़ती है. भारत के राजस्थान में भी ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला, जब एक तेंदुआ एक गाय पर झपटा और उसे नीचे गिराकर उसका शिकार करने लगा. ऐसा लग रहा था कि गाय की जान अब नहीं बचेगी, तभी एक और गाय वहां आ गई और उसने गाय को डराकर भगा दिया.

वायरल हो रहा यह वीडियो राजस्थान में सफारी पर गए लोगों के एक समूह द्वारा रिकॉर्ड किया गया लगता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा था, "जब एक तेंदुए ने बछड़े की गर्दन पकड़ी, तो उसकी मां उसे बचाने के लिए दौड़ी. फिर क्या हुआ, खुद देख लीजिए. बाली, पाली."

देखें Video:

पिछले अपडेट तक इस वीडियो को लगभग 1 लाख 25 हज़ार बार देखा जा चुका था और सोशल मीडिया यूजर्स इस गाय के उस जानलेवा तेंदुआ को भगाने के साहस पर हैरान थे.

