किचन में रील बनाने का चढ़ा ऐसा चस्का, महिला ने खुद पर गिरा ली खौलती दाल, वीडियो देख पकड़ लेंगे सिर!

Viral kitchen accident video: आजकल रील बनाने का भूत लोगों के सिर पर कुछ इस कदर सवार है कि वे जगह और वक्त की नजाकत भूल जाते हैं. एक मोहतरमा किचन में पूरे जोर-शोर से एक्टिंग कर रही थीं, लेकिन तभी उबलती दाल ने उनके 'स्वैग' का ऐसा रायता फैलाया कि रील अधूरी रह गई और दर्द का तमाशा बन गया.
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किचन में रील बनाना महिला को पड़ा भारी (woman kitchen viral video)
आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ टाइमपास नहीं, बल्कि रातों-रात मशहूर होने का एक जरिया बन गया है. हर कोई चाहता है कि उसकी वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स की बारिश हो जाए, लेकिन इसी फेम की चाहत में लोग अक्सर 'एहतियात' (Caution) बरतना भूल जाते हैं. एक वायरल वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक महिला किचन में रील शूट कर रही थी और अचानक उसके साथ बड़ा हादसा हो गया.
एक्टिंग में डूबी थीं मोहतरमा Woman Lost In Reel Acting In Kitchen
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला गैस चूल्हे के पास खड़ी होकर पूरे 'एतमाद' (Confidence) के साथ कैमरे को पोज दे रही है. सामने चूल्हे पर पतीले में दाल खौल रही है, लेकिन मोहतरमा का सारा ध्यान सिर्फ अपने एक्सप्रेशन और एक्टिंग पर है. वह किसी मंझी हुई अदाकारा की तरह हाथों से इशारे कर रही थीं, मानो कोई बड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही हो. उन्हें इस बात का जरा भी गुमान नहीं था कि उनकी एक छोटी सी चूक उन पर भारी पड़ने वाली है.
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खौलती दाल ने फेरा पानी (Dangerous Accident During Social Media Reel)
जैसे ही वह अपने अभिनय के चरम पर पहुंचीं, अचानक उनका हाथ जोर से उबलती दाल के पतीले से टकरा गया. पतीला हिला और खौलती हुई गर्म दाल सीधे उनके हाथ पर गिर गई. एक सेकंड पहले जो चेहरा मुस्कुराहट और अदाओं से भरा था, वह अचानक दर्द से कराह उठा. महिला की सारी 'अदाकारी' काफूर हो गई और उन्हें आनन-फानन में कैमरा बंद करना पड़ा. यह वीडियो हमें सबक देता है कि रील के चक्कर में अपनी सलामती से समझौता करना बेवकूफी है.
(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)
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