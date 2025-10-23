विज्ञापन
बीच सड़क पर शख्स ने जलाया स्काई शॉट पटाखा, तभी आ गया टिर्री वाला, कैमरे में कैद हुआ डरवाना मंजर

Firecrackers on road: हैरान कर देने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे एक शख्स ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से सड़क के बीच स्काई शॉट्स पटाखा जला डाला, उसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद कई लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की.

बीच सड़क पर शख्स ने जलाया स्काई शॉट पटाखा, तभी आ गया टिर्री वाला, कैमरे में कैद हुआ डरवाना मंजर
पटाखा जलाकर सड़क को बना दिया खतरे का मैदान, लोगों ने मांगी कार्रवाई

Tirri Accident Viral Video: दिवाली बीत चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी पटाखों वाले वीडियो इंटरनेट को हिला रहे हैं. कहीं कोई हाथ में रॉकेट पकड़कर रील बना रहा है, तो कहीं कोई सड़क के बीच स्टंट कर रहा है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों X (पहले Twitter) पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स सड़क के बीच स्काई शॉट पटाखा जलाता है और फिर जो होता है, वो किसी हॉरर सीन से कम नहीं.

सड़क के बीच जलाई तिर्री, कैमरे में कैद हुआ डरावना मंजर (traffic safety incident)

वायरल क्लिप 57 सेकंड की है. वीडियो में एक शख्स सफेद कमीज और काली पैंट में दिख रहा है. वह सड़क के बीच में स्काई शॉट पटाखा (जिसे लोग तिर्री या रॉकेट पटाखा भी कहते हैं) जलाकर चला जाता है. कुछ ही सेकंड में पटाखा सुलगने लगता है, लेकिन तभी ट्रैफिक भी चल पड़ता है, तभी एक ई-रिक्शा पटाखे के पास से निकलता है, जिसमें सवारियां बैठी होती हैं. पटाखा उसके पिछले टायर में फंस जाता है और अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है. एक के बाद एक स्काई शॉट्स निकलते हैं, आग और धमाकों से सड़क का नजारा डरावना बन जाता है. घबराए रिक्शा चालक और सवारियां जान बचाकर भागती हैं.

यूजर्स बोले- ये मस्ती नहीं, अपराध है (dangerous firecracker stunt)

यह वीडियो X हैंडल @ManBeingHappy से 22 अक्टूबर 2025 को पोस्ट किया गया था. पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज और 2 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके थे. कई यूजर्स ने वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, यह मज़ाक नहीं, गंभीर अपराध है. दूसरे यूजर ने लिखा, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. तीसरे यूजर ने लिखा, अपनी मस्ती में दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं. कुछ ने हंसी-मजाक में लिया, लेकिन अधिकांश लोगों ने सार्वजनिक जगह पर पटाखे जलाने को लेकर सख्त नियम लागू करने की मांग की.

सुरक्षा की अनदेखी बन सकती है हादसे की वजह (road par patakha jala diya)

यह मामला बताता है कि सोशल मीडिया की रील्स की होड़ में लोग सुरक्षा और जिम्मेदारी भूल बैठे हैं. एक छोटा-सा पटाखा अगर गलत जगह फट जाए, तो वह जश्न को हादसे में बदल सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Firecrackers On Road, Traffic Safety Incident, Trending Diwali Viral Clip, Tirri Accident Viral Video, Sky Shots Cracker Accident
