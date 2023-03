Video: गर्मियों में सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर सामने आया एक गजब का DIY

How To Store Vegetables To Keep Them Fresh: बिजी लाइफस्टाइल के चलते अक्सर लोग घर का सामान या फिर खाने-पीने की चीजें को एक बार में इकट्ठा ले आते हैं, ताकि रोज-रोज के इस काम से बचा जा सके, लेकिन कई बार उनका ये काम तब खराब हो जाता है, जब इकट्ठी लाईं गईं सब्जियां और फल (Vegetables And Fruits) सड़ने लगते हैं. गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में हर परेशानी का इलाज है. यूं तो इंटरनेट पर हर तरह की परेशानी को दूर करने वाली वीडियो और रील्स सामने आती रहती हैं, फिर चाहे वो लाइफस्टाइल से जुड़ी हो या फिर आपके किचन से जुड़ी छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीज से. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें सब्जियों और फलों को सड़ने से कैसे बचाया जा सके, इससे जुड़ी कुछ DIY शेयर की गई है.