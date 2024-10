गाय के सामने फन काढ़े बैठा था कोबरा, तो गाय ने सांप को प्यार से किया Kiss, फिर जो हुआ, नहीं होगा यकीन

किंग कोबरा का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. यहां तक कि जानवर भी इनसे बचके रहते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर बहुत से ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें किंग कोबरा को दूसरे जानवरों पर अटैक करते हुए दिखाया जाता है. लेकिन, सोशल मीडिया पर अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा और अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएगा. इंटरनेट पर इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक गाय और किंग कोबरा की मुठभेड़ को दिखाया गया है. लेकिन, वीडियो में जो हुआ वो देख कोई भी दंग रह जाएगा.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक गाय है और उसके सामने एक किंग कोबरा फन काढ़े बैठा है. दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं. कोबरा अपना फन गाय की ओर बढ़ाता है, तो गाय अपनी जीभ निकालकर उसे चाटने लगती है. कोबरा पीछे की ओर हटने लगता है, लेकिन गाय उसकी ओर बढ़ती है और दोबारा अपनी जीभ से उसे चाटती है. देखकर ऐसा लगता है मानो गाय उसे प्यार कर रही है. साफ पता चल रहा है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे डर नहीं रहे हैं और दोनों गहरे दोस्त हैं.

देखें Video:

The interest this cow has for this snake



[📹 murluwala.sapera]pic.twitter.com/Xb7mqkSF1w