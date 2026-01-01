बिजनेस क्लास की सीटें गोरों को...केन्याई महिला के आरोप से मच गया बवाल

Viral Airport Confrontation Video: केन्या की इंफ्लुएंसर और बिजनेसवुमन कैशमीर सैय्यद ने केन्या एयरवेज पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट पहले से बुक किया था, पूरा भुगतान किया और समय पर चेक-इन भी कर लिया था, इसके बावजूद उन्हें जबरन इकॉनमी क्लास में डाउनग्रेड कर दिया गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह एयरलाइन स्टाफ से बहस करती नजर आती हैं. सैय्यद का दावा है कि फ्लाइट ओवरबुक थी और उनकी सीट 'व्हाइट पैसेंजर्स' को दे दी गई. वीडियो में वह सवाल करती हैं कि आखिर 4A और 4C सीट पर कौन बैठा है.

ये भी पढ़ें:-कनाडा मत आना, नौकरी नहीं है...NRI ने बताई विदेश की हकीकत, आपको मायूस कर देगी

'रिफंड या अगली फ्लाइट' पर जवाब कब? (Kenya Airways controversy)

एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें अगली फ्लाइट लेने या रिफंड का विकल्प दिया, लेकिन सैय्यद ने दोनों से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि जब उन्होंने पूरा पैसा दिया है तो उन्हें उसी क्लास में सफर करने का हक है. इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'ये है KQ की खासियत. इन्होंने व्हाइट्स को हमारी बिजनेस क्लास की सीटें दे दी हैं. (That's KQ for you. They have given the Whites our business class seats).' इस बयान ने नस्लभेद और कॉर्पोरेट जवाबदेही पर नई बहस छेड़ दी.

केन्या एयरवेज की सफाई क्या कहती है? (Kenya Airways Response Explained)

वीडियो वायरल होने के बाद केन्या एयरवेज ने प्रतिक्रिया दी. एयरलाइन ने माना कि सैय्यद को 'इनवॉलंटरी डाउनग्रेड' किया गया, लेकिन नस्लभेद के आरोपों को सिरे से खारिज किया. एयरलाइन के मुताबिक, फ्लाइट में आखिरी समय पर विमान बदला गया, जिसमें बिजनेस क्लास सीटें कम थीं. सिस्टम ने ऑटोमैटिक प्रक्रिया के तहत कुछ यात्रियों को डाउनग्रेड किया और यह फैसला नस्ल, रंग या राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं था.

ये भी पढ़ें:-1997 के नए साल का VIDEO वायरल, उस समय के भारत को देख कहेंगे- काश वापस आ जाएं वो दिन