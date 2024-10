50 रुपये में भर पेट खाना खिला रहे हैं यह बुजर्ग कपल, दरियादिली पर दिल हार बैठे लोग

Elderly Couple Sell Unlimited Home Food With Just Rs 50: सोशल मीडिया पर कई बार कुछ पुराने वीडियो और फोटोज सामने आते रहते हैं, जो कई बार दिल को छू जाते हैं, तो कई बार वीडियो को बार-बार लूप में देखने को मजबूर कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजर्ग दंपत्ति को छोटी सी दुकान में काम करते देखा जा सकता है. इस जगह हर रोज लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिन्हें बुजर्ग दंपत्ति बड़े ही प्यार से खाना परोसते हैं. बताया जा रहा है कि, पिछले कई सालों से वो 50 रुपए की थाली लोगों को सर्व कर रहे हैं, जिसे खाकर लोग दूसरे दिन दोबारा वहां पहुंच जाते हैं. लोग इस कपल पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

अनलिमिटेड प्यार के साथ भरपूर खाना (Unlimited Home Food With Just Rs 50)

कर्नाटक के उडुपी में एक कपल इन दिनों अपनी दरियादिली के लिए चर्चा का विषय बन गया है. इस जोड़ी ने पिछले कई वर्षों से लोगों को भरपेट खाना परोसने का अनूठा काम किया है और वह भी महज 50 रुपए में. इस कपल का नाम है रामनाथ और उनकी पत्नी, जो मिलकर एक छोटा सा होटल चलाते हैं. 80 वर्ष से अधिक उम्र के इस दयालु दंपती ने अपने होटल में हर दिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराया है. उनके होटल में खाने का आनंद लेने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. सबसे खास बात यह है कि वे केले के पत्ते पर खाना परोसते हैं, जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. उनके द्वारा परोसा जाने वाला खाना ताज़ा और पौष्टिक होता है, जिसमें चावल, रस्म, दाल, दही, अचार और सलाद शामिल होते हैं.

यहां देखें वीडियो

This Elderly couple in their 80's sell unlimited home food with unlimited love at just Rs. 50 ❤️



📍Ajja Ajji Mane, Udupi, India



©️ ig: Foody.Monk pic.twitter.com/mrWGAwp1nr