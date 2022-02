कपिल शर्मा ने बेटी अनायरा संग क्लिक की बेहद क्यूट सेल्फी, तस्वीर पर लोगों ने जमकर बरसाया प्यार

कपिल शर्मा ने अपने इंस्टा पेज पर बेटी अनायरा (Anayra) के साथ जो फोटोज शेयर की है. उनमें कपिल शर्मा और उनके बेटी अनायरा सेल्फी में नजर आ रहे हैं. इन फोटोज में कपिल बेटी अनायरा के साथ पाउट पोज दे रहे हैं. फोटो में साफ दिख रहा है कि अनायरा अपने पिता की गोद में बेहद खुश नजर आ रही है. बस इसी लम्हें को कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने कैमरे में कैद कर लिया. जिसके बाद उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, तभी से ये फोटोज वायरल हो गई.

कपिल (Kapil) ने अपने इंस्टा पेज से इन फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा है कि The cutest pout I have ever seen यानी अब तक इससे प्यारा पाउट (Pout) मैंने नहीं देखा. कपिल (Kapil) की इन फोटोज को उनके फैंस खूब पसंद (Like) कर रहे हैं. जैसे ही ये फोटोज सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर की गई वैसे ही लोगों ने तेजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करानी शुरू कर दी.

इन फोटोज को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि सच में बाप-बेटी की जोड़ी की बात ही अलग होती है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि कपिल शर्मा आपकी बेटी बेहद क्यूट है. इसके अलावा और भी कई लोगों ने दिल जीतने वाले कमेंट पोस्ट किए है. आपको बता दें कि कपिल शर्मा की बेटी अनायरा डेढ़ साल की है और कॉमेडी किंग उसकी वीडियोज और तसवीरें शेयर करते रहते है.