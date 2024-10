'गॉड ऑफ मैरिज' बनना चाहता है ये जापानी शख्स, 4 पत्नियां-2 गर्लफ्रेंड्स रहती हैं साथ, बनना चाहता है 54 बच्चों का पिता, वजह कर देगी हैरान

अक्सर लोग अपने करियर को लेकर सपने देखते हैं. कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर तो कोई एक्टर या किसी अन्य पेशे से जुड़ना चाहता है. लेकिन आज हम जिस अनोखे शख्स की बात कर रहे हैं वह एक अजीबोगरीब करियर को चुनना चाहता है. जापान के उत्तरी होक्काइडो प्रांत के 36 वर्षीय नागरिक रयुता वतनबे को पिछले दस सालों से कोई नौकरी नहीं मिली है. वतनबे, जो दस सालों से बेरोजगार हैं, उनकी एक अलग करियर आकांक्षा है. ये शख्स "विवाह का देवता" (God of Marriage) बनना चाहते है. वतनबे की वर्तमान में चार पत्नियां और दो गर्लफ्रेंड हैं. वह अपनी जिंदगी को चलाने के लिए पूरी तरह से इन महिलाओं की आय पर निर्भर हैं.

54 बच्चों के बनना चाहते हैं पिता

वतनबे ने कहा है कि वह 54 बच्चों के पिता बनना चाहते हैं. यह एक असामान्य पारिवारिक व्यवस्था है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, उनकी पत्नियां कॉमन-लॉ नेचर की हैं, जिन्हें फॉर्मल रेजिस्ट्रेशन के बिना विवाह जैसे रिश्ते में भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है, जो दीर्घकालिक सहवास और साझा जिम्मेदारियों पर आधारित है. वतनबे पहले से ही 10 बच्चों के पिता हैं और उनमें से दो और अपनी तीन पत्नियों के साथ रहते हैं.

