भूकंप आते ही हवा में उड़ेंगे ये घर, जापानी कंपनी ने बनाए फ्यूचर हाउस; हर्ष गोयनका ने शेयर किया मॉडल इमेज

टोक्यो. जापान में भूकंप आम बात है. ऐसे में जापान ने भूकंपरोधी घर बनाने का दावा किया है. जिसमें भूकंप आने पर ये घर जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं. ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके. मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने अपने X हैंडल से इस घर की तस्वीर साझा की है. जापानी कंपनी 'एयर दानशिन सिस्टम्स इंक' ने तबाही से बचने ये मॉडल तैयार किया है. यह तकनीक भूकंप आते ही आपके पूरे घर को जमीन से ऊपर हवा में उठा देती है, ताकि नीचे मची तबाही का असर आपके घर पर न पड़े.
Japan has spent decades turning earthquakes from a disaster into an engineering challenge. They are now developing a special technology that allows homes to rise above ground enough to protect the home in case of earthquakes. pic.twitter.com/t65sU4eYJf— Harsh Goenka (@hvgoenka) September 30, 2026
कैसे काम करती है ये तकनीक
इस भूकंपरोधी घर के पीछे का विज्ञान बेहद सीधा और सरल है. दरअसल होता यह है कि घर के नीचे एक खास एयर चैंबर (हवा का बेस) बनाया जाता है, जो सामान्य दिनों में शांत रहता है. जैसे ही जमीन के नीचे हलचल होती है, घर में लगे सेंसर्स तुरंत इसे भांप लेते हैं. मात्र 0.5 से 1 सेकंड के भीतर एयर कंप्रेसर चालू होता है और घर के नीचे हवा का एक मजबूत कुशन बन जाता है. यह हवा पूरे मकान को जमीन से लगभग तीन सेंटीमीटर ऊपर उठा देती है. जब तक भूकंप के झटके चलते हैं, घर हवा में तैरता रहता है और जमीन की थरथराहट ऊपर तक नहीं पहुंचती. झटका खत्म होते ही घर वापस धीरे से अपनी जगह पर आ जाता है.
कम खर्च में तैयार हो सकते हैं ऐसे घर
इस अनोखी तकनीक के आविष्कारक शोइची साकामोटो हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यह तकनीक पारंपरिक भूकंप-रोधी सिस्टम की तुलना में सिर्फ एक-तिहाई खर्च में तैयार हो जाती है. यानी सुरक्षा के साथ जेब पर बोझ भी कम होता है. बिजली कटने पर भी यह सिस्टम काम करता रहे, इसके लिए इसमें पावरफुल बैटरी बैकअप दिया गया है.
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कंपनी ने इसका एक लाइव टेस्ट भी किया. एक घर के अंदर मेज, कुर्सी और कांच के नाजुक वाइन ग्लास रखे गए और कृत्रिम भूकंप के तेज झटके दिए गए. जैसे ही झटका आया, घर हवा में उठ गया और अंदर रखी एक भी चीज अपनी जगह से नहीं हिली. जापान में इस समय करीब 90 घरों में यह सिस्टम सफलतापूर्वक काम कर रहा है.
हालांकि, कुछ विशेषज्ञ इसे लेकर थोड़े सतर्क भी हैं. उनका कहना है कि यह तकनीक हल्के और मध्यम झटकों में तो कमाल का काम करती है, लेकिन अगर भूकंप बहुत विनाशकारी और हर दिशा से हिलाने वाला हुआ, तो क्या यह सिस्टम उसे संभाल पाएगा?
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