फेरे लेते समय दुल्हन के सामने मंडप में आकर लेट गया देवर, किया कुछ ऐसा - 20 लाख बार देखा गया Video

फेरे लेते समय दुल्हन के सामने मंडप में आकर लेट गया देवर, किया कुछ ऐसा... देखें Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर शादी (Wedding) का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. दूल्हा-दुल्हन फेरे ले रहे थे. रस्म के दौरान अचानक दूल्हे का भाई आया और मंडप में दुल्हन के सामने आकर लेट गया और फेरे पूरे करने के लिए पैसे (Brother-In-Law Lay Down In Front Of The Bride During Phera Ceremony) मांगने लगा.