कैम्ब्रिज में भारतीय छात्र ने सबको किया हैरान, ढाई हजार साल पुरानी संस्कृत की पहेली को सुलझाया

Independent के अनुसार, पाणिनि ने एक "मेटारूल" (metarule) सिखाया, जिसे परंपरागत रूप से विद्वानों द्वारा अर्थ के रूप में व्याख्या किया जाता है: "समान शक्ति के दो नियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में, व्याकरण के क्रम में बाद में आने वाला नियम जीतता है". हालांकि, यह अक्सर व्याकरण की दृष्टि से गलत परिणाम देता है.

मेटारूल की इस पारंपरिक व्याख्या को राजपोपत ने इस तर्क के साथ खारिज कर दिया था कि पाणिनि का मतलब था कि क्रमशः एक शब्द के बाएं और दाएं पक्षों पर लागू होने वाले नियमों के बीच, पाणिनि चाहते थे कि हम दाएं पक्ष पर लागू होने वाले नियम का चयन करें. उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पाणिनि की "भाषा मशीन" ने लगभग बिना किसी अपवाद के व्याकरणिक रूप से सही शब्दों का निर्माण किया.

उन्होंने इंडिपेंडेंट को बताया, "कैम्ब्रिज में मेरे पास एक यूरेका पल था. नौ महीने तक इस समस्या को हल करने की कोशिश के बाद, मैं छोड़ने के लिए लगभग तैयार था, मुझे कहीं नहीं मिल रहा था. इसलिए मैंने एक महीने के लिए किताबें बंद कर दीं और बस तैराकी, साइकिल चलाना, खाना बनाना , प्रार्थना और ध्यान और गर्मियों का आनंद लिया. फिर, अनिच्छा से मैं काम पर वापस चला गया, और, मिनटों के भीतर, जैसे ही मैंने पन्ने पलटे, ये पैटर्न उभरने लगे, और यह सब समझ में आने लगा." समस्या को हल करने में उन्हें और दो साल लग गए.

इस खबर से उत्साहित प्रो वेर्गियानी ने कहा, "मेरे छात्र ऋषि ने इसे हल कर लिया है - उन्होंने एक समस्या का असाधारण रूप से सुरुचिपूर्ण समाधान ढूंढ लिया है, जिसने सदियों से विद्वानों को भ्रमित किया है. यह खोज ऐसे समय में संस्कृत के अध्ययन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी जब भाषा में रुचि बढ़ रही है."

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा कि भारत में एक अरब से अधिक की आबादी में से अनुमानित 25,000 लोग ही संस्कृत बोलते हैं.

