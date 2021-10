रेलवे ने जारी किया 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' का नया वर्जन, 13 भाषाओं में गाया गया है ये गीत, सुनकर ताज़ा होंगी पुरानी यादें

रेलवे ने जारी किया 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' का नया वर्जन, 13 भाषाओं में गाया गया है ये गीत

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष (75th year of Independence) का जश्न मनाने के लिए लोकप्रिय गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा का एक नया संस्करण (new version of the popular song Mile Sur Mera Tumhara) जारी किया है. यह "आजादी का अमृत महोत्सव" पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्घाटन 12 मार्च को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. जारी की गई क्लिप को अब तक 41 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.