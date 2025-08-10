यात्रा से पहले चेक करें ट्रेन स्टेटस, रेलवे ने अगस्त-सितंबर में कई सेवाएं की बंद

Railways train cancellation August September 2025: देशभर में रोज़ाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन अगस्त और सितंबर 2025 में कई यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है. भारतीय रेलवे ने ट्रैक मरम्मत और तकनीकी काम के चलते कई ट्रेनों को पूरी तरह रद्द और कुछ को आंशिक रूप से समाप्त करने का ऐलान किया है. सबसे ज्यादा असर चक्रधरपुर डिवीजन के रूट्स पर पड़ेगा.

पूरी तरह रद्द होने वाली ट्रेनें (August 2025 train cancellations)

रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है, जिनमें शामिल हैं:-

18175/18176 हाटिया–झारसुगुड़ा मेमू एक्सप्रेस (18 अगस्त–10 सितंबर).

17007 चारलापल्ली–दरभंगा एक्सप्रेस (26 अगस्त, 9 सितंबर).

17008 दरभंगा–चारलापल्ली एक्सप्रेस (29 अगस्त, 12 सितंबर).

18523 विशाखापट्टनम–बनारस एक्सप्रेस (27, 31 अगस्त, 7, 10 सितंबर).

18524 बनारस–विशाखापट्टनम एक्सप्रेस (28 अगस्त, 1, 8, 11 सितंबर).

17005 हैदराबाद–रक्सौल एक्सप्रेस (28 अगस्त).

17006 रक्सौल–हैदराबाद एक्सप्रेस (31 अगस्त).

07051, 07052, 07005, 07006 चारलापल्ली–रक्सौल स्पेशल (30 अगस्त–4 सितंबर).

18310 जम्मू तवी–संबलपुर एक्सप्रेस (7 सितंबर).

18309 संबलपुर–जम्मू तवी एक्सप्रेस (9 सितंबर).

13425 मालदा टाउन–सूरत एक्सप्रेस (6 सितंबर).

13426 सूरत–मालदा टाउन एक्सप्रेस (8 सितंबर).

15028 गोरखपुर–संबलपुर एक्सप्रेस (8 सितंबर).

15027 संबलपुर–गोरखपुर एक्सप्रेस (9 सितंबर).

आंशिक रूप से समाप्त होने वाली ट्रेनें (cancelled trains list)

कुछ ट्रेनें अपने गंतव्य तक नहीं जाएंगी और बीच के स्टेशन पर ही समाप्त हो जाएंगी:-

15028 गोरखपुर–संबलपुर एक्सप्रेस हाटिया पर समाप्त होगी (23, 25, 27, 29, 31 अगस्त).

15027 संबलपुर–गोरखपुर एक्सप्रेस हाटिया पर समाप्त होगी (24, 26, 28, 30 अगस्त, 1 सितंबर).

यात्रियों को सलाह (train travel advisory)

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस ज़रूर जांच लें. इससे अनावश्यक परेशानी और समय की बर्बादी से बचा जा सकेगा. ट्रैक मरम्मत का काम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारु संचालन के लिए जरूरी है, लेकिन इस दौरान सावधानी और योजना बनाकर सफर करना ही सबसे अच्छा विकल्प रहेगा.

