'हमसे भी दोस्ती कर लो यार…’ विदेशी एयरपोर्ट पर भारतीय युवक से मिल क्यों बोला पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर!

विदेश में रहने या घूमने गए दक्षिण एशियाई लोगों के साथ अक्सर पहचान को लेकर मजेदार किस्से हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर के साथ हुई छोटी सी घटना ने इंटरनेट को हंसा भी दिया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया.

लक्समबर्ग एयरपोर्ट पर क्या हुआ?

पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर साद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने बताया कि जैसे ही वे लक्समबर्ग एयरपोर्ट से बाहर निकले, एक दक्षिण एशियाई युवक उनके पास आया और उत्साह से पूछा, इंडियन? साद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, पाकिस्तान. बस इतना सुनते ही सामने वाले शख्स का उत्साह एकदम से ठंडा पड़ गया. उसने हल्के से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा और बिना आगे बातचीत किए वहां से चला गया.

साद का मजेदार रिएक्शन

इस पूरे घटनाक्रम को साद ने हल्के-फुल्के अंदाज में लिया. वीडियो के अंत में उन्होंने मजाक में हिंदी में कहा, ठीक है भाई! हमारे से भी कर ले यार बात, हमारे में क्या कमी है? वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “लक्ज़मबर्ग में एक मज़ेदार घटना हुई। सोचा आप लोगों के साथ साझा करूँ। वैसे, कभी-कभी इन दोनों में भ्रम होना आम बात है. उनका यह सहज और मजाकिया अंदाज लोगों को काफी पसंद आया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

यह वीडियो खासकर विदेश में रहने वाले दक्षिण एशियाई लोगों को बेहद रिलेटेबल लगा. कई यूजर्स ने अपने-अपने अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने लिखा, मेरे साथ भी पेरिस में ऐसा हुआ. पहले पूछा- बांग्लादेशी? फिर पाकिस्तानी? और जब मैंने दोनों बार नौ कहा तो उसने भारतीय, उफ़ कहकर बात खत्म कर दी. दूसरे यूजर ने कमेंट किया, इस अभिव्यक्ति को केवल देसी लोग ही समझ सकते हैं और साथ ही नहीं भी समझ सकते हैं. एक अन्य ने कहा, विदेश में मिलें तो अच्छे से मिलें, दोस्ती और खुशियां फैलाएं. कुछ लोगों का मानना था कि शायद अगला सवाल यह होता कि भारत के किस हिस्से से हो, ताकि आपस में कनेक्शन बन सके.

पहचान से आगे बढ़ने की जरूरत

यह घटना भले ही हल्की-फुल्की थी, लेकिन इसने एक बार फिर दिखाया कि विदेशों में दक्षिण एशियाई लोगों को अक्सर एक-दूसरे से कन्फ्यूज कर लिया जाता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इसे मजाक में ही लेते हैं. साद के वीडियो ने यह भी दिखाया कि ऐसे पलों को हल्के अंदाज में लेकर मुस्कान के साथ आगे बढ़ा जा सकता है.

