यह महिला दुकान में अपना खोया हुआ बैग ढूंढ रही है, अगर आपने 5 सेकंड में ढूंढ दिया, तो आप हैं जीनियस

Optical illusion: ऑप्टिकल भ्रम एक आकर्षक प्रकार का दिमागी खेल है जो न केवल आपकी धारणा को चुनौती देता है बल्कि आपके ध्यान और अवलोकन कौशल का भी परीक्षण करता है. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दिमाग घुमाने वाली पहेलियों का आनंद लेते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक दिलचस्प चुनौती है जो आपको हैरान कर देगी.

पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा एक्स पर शेयर किए गए इस ऑप्टिकल इल्यूजन में एक महिला को कपड़ों की दुकान में खरीदारी करते हुए दिखाया गया है. लंबे भूरे बालों और लाल टॉप, हल्के नीले रंग की पैंट और चमकीले पीले रंग के जूते पहने हुए, महिला गहरे विचार में डूबी हुई, खरीदारी के बारे में सोचती हुई लग रही है. एक हाथ उसके चेहरे को छूता है, उसके चेहरे पर खोई हुई भावना झलकती है जब उसे पता चला कि उसका बैग खो गया है.

In this optical illusion, a girl has lost her bag, can you help her find it? You have only 5 seconds! Hurry up, she has to leave for her cab. pic.twitter.com/eSQcYTuq6J