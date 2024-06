महज 90 हजार रुपये में इंडियन फैमिली ने की स्विट्जरलैंड के 25 शहरों की सैर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तरकीब

क्या आपको यकीन हो पाएगा कि एक भारतीय शख्स ने महज 90 हजार रुपए खर्च कर चार लोगों के अपने परिवार सहित स्विट्जरलैंड (Switzerland) के 25 शहरों में 11 दिनों तक जमकर सैर सपाटा किया. दरअसल, एक शख्स ने एक्स पर अपने पोस्ट में दावा किया है कि उसके चार मेंबर्स वाले परिवार ने महज 90 हजार रुपए में स्विट्जरलैंड का दौरा किया. उसने लिखा कि परिवार ने 11 दिनों तक स्विट्जरलैंड के 25 शहरों में छुट्टियां मनाईं.



एक्स पर पोस्ट का पूरा थ्रेड वायरल



एक्स पर पोस्ट का पूरा थ्रेड वायरल हो गया है. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर इसे करीब 4 मिलियन बार देखा जा चुका है. दो बच्चों के पिता मेहुल शाह ने कहा कि उन्हें 15 दिनों के लिए 45-45 हजार रुपए में स्विस यात्रा के दो पास मिले थे. इसके साथ ही उन्हें एक फैमिली कार्ड मुफ्त मिला, जिससे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली.



10 से अधिक पैनोरमिक ट्रेनों को भी कवर करता है स्विस पास



शाह ने लिखा कि उन्होंने तीन दिनों के लिए लॉज़ेन को अपने आधार शहर के रूप में चुना. दूसरे दिन, वह गस्ताद गए, जो "मशहूर हस्तियों के लिए एक शहर और ज़्विसिमेन और सानेन शहरों के साथ-साथ" एक रिसॉर्ट शहर था. फिर उन्होंने एक टिप साझा की: “आप मॉन्ट्रो से पैनोरमिक गोल्डनपास ट्रेन में सवार हो सकते हैं जिसका रास्ता बेहद खूबसूरत है. वहां आपको बिना रिजर्वेशन के भी आसानी से सीट मिल जाएगी. इसलिए स्विस पास 10 से अधिक पैनोरमिक ट्रेनों को भी कवर करता है.



"रेस्ट डे" की प्लानिंग और लॉज़ेन में ओलंपिक म्यूजियम



तीसरे दिन, उन्होंने "रेस्ट डे" की प्लानिंग की और लॉज़ेन में ओलंपिक म्यूजियम गए. परिवार ने 2.5 घंटे की क्रूज़ भी ली, जो स्विस पास के साथ मुफ़्त है. वे इससे "मॉन्ट्रेक्स के झील और जिनेवा झील के किनारे वेवे शहर के साथ चले." चौथे दिन, परिवार ने अपना ठिकाना बदलकर मिएरेन्गेन कर लिया. वहां कोई भी "इंटरलेकन या ल्यूसर्न जैसे मुख्य टूरिस्ट प्लेस से लगभग एक तिहाई कीमतों पर सुविधाएं हासिल कर सकता है." उसी दिन, परिवार ब्रिएन्ज़ झील से इंटरलेकन तक एक और नाव यात्रा पर गया. ये फैसिलिटी भी स्विस पास के साथ फ्री थी.



सामान मूव करने में भी कम खर्च की जरूरी टिप



इसके आगे शाह ने एक और टिप शेयर की. उन्होंने लिखा, "एसबीबी के पास एक शहर से दूसरे शहर में प्रति सामान 12 सीएचएफ पर सामान मूव करने की एक अनूठी सर्विस है. हालांकि यह महंगा है, मैं इसे ऐसे इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा जैसे कि हम अपनी रोजाना की लागत का विश्लेषण करते हैं, जो एक होटल से चेकआउट करते समय, शहर बदलने और दूसरे होटल में चेक इन करते समय बर्बाद हो जाती है. यहां हम आपको इंटरसिटी टूर के दौरान हाथ फ्री रखने की सलाह देंगे ताकि आप कई जगहों पर जा सकें. "



यहां देखें वायरल थ्रेड :

No travel agency will take you to this route but here's how we travelled Switzerland with 25+ cities in 11 Days including 4 Boat Cruises for total price of Rs. 90k for family of 2 Adults and 2 Kids using Swiss Travel System



A thread ( 1/n ) pic.twitter.com/k2kSkwpUB4