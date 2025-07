जून के आखिरी हफ्ते में इन 5 वेब सीरीज का रहा जलवा, जानें पंचायत 4 को मिली कौन सी जगह

ओटीटी के जमाने में लोगों को फिल्मों से ज्यादा अब वेब सीरीज का चस्का लगा हुआ है. हाल ही में रिलीज हुआ पंचायत का सीजन-4 काफी ज्यादा धूम मचा रहा है. भारत में पिछले हफ्ते कई शो टॉप ट्रेंड में रहे, जिनमें पंचायत नंबर एक पर आता है. इसके साथ ही कोरियन शो स्क्विड गेम 3, दूसरे नंबर पर है. इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस 4, द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 और केरल क्राइम फाइल्स 2 ने भी टॉप-5 में इस हफ्ते अपनी जगह बनाई.

पंचायत 4

पंचायत का चौथा सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुका है. ओटीटी ओरिजनल के लिए सबसे ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड पूरे हफ्ते में ये वेब सीरीज तोड़ चुकी है. पंचायत 4 ने 8.8 मिलियन व्यूज के साथ शुरुआत की है. इस सीजन में दिखाया गया है कि कैसे चुनावी माहौल में प्रधान जी और मंजू देवी के साथ उनके पति बनराकस जोर आजमाइश में जुटे हैं. इस वेब सीरीज में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सनवीका, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार और पंकज झा जैसे एक्टर्स ने अपना कमाल दिखाया है.

स्क्विड गेम 3

हर बार ट्रेंड में रहने वाली कोरियन थ्रिलर सीरीज स्क्विड गेम का आखिरी सीजन रिलीज हो चुका है. ह्वांग डोंग-ह्युक के डायरेक्शन में बनी स्क्विड गेम 3 की कहानी दिल तोड़ने वाले नोट पर खत्म हुई है. इस शो का प्रीमियर 27 जून को हुआ था. नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम 3 को 4.8 मिलियन व्यूज के साथ दूसरी रैंक मिली है.

Top 5 most-watched original series in India, for the week of Jun 23-29, 2025



At 8.8 Mn, Panchayat S4 records the strongest opening for any OTT original on pay/freemium platforms in 2025 till date.



Note: Estimated number of Indian audience