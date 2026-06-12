इंटर्नशिप के लिए HR के ऑफर पर IIT बॉम्बे ग्रेजुएट ने दिया ऐसा जवाब, इंटरनेट पर हुआ वायरल

IIT बॉम्बे के एक ग्रेजुएट छात्र को नौकरी के लिए रिक्रूटर ने फोन किया और इंटर्नशिप के लिए ऑफर किया. इस पर जब छात्र ने सैलरी को लेकर बात की तो उसे वह सही नहीं लगी, क्योंकि सैलरी बहुत कम थी और उसने ये ऑफर ठुकरा दिया. अपने इस अनुभव को छात्र ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उसने एक नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया, भले ही वह दो हफ्ते से बेरोजगार था.
IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट ने ठुकराया HR का ऑफर
सोहम नायक ने अपनी पोस्ट में लिखा, “कल मुझे एक HR का फोन आया. उसने सबसे पहले मेरी मौजूदा सैलरी पूछी और मैंने बता दी. इसके बाद उसने मुझे एक ऑफर दिया कि नौकरी शुरू करने से पहले मुझे 3 से 6 महीने तक ‘इंटर्न' के तौर पर काम करना होगा”. उन्होंने आगे बताया कि इस इंटर्नशिप के दौरान उन्हें उनकी मौजूदा सैलरी का सिर्फ एक-दसवां हिस्सा ही दिया जाएगा. सोहम ने कहा कि यह कोई जूनियर रोल नहीं था, न ही काम या टेक्नोलॉजी स्टैक में कोई बदलाव था. वही काम, जो वह पहले से करते आ रहे थे, उसे सिर्फ इंटर्नशिप का नाम देकर काफी कम पैसे में करवाने की बात कही गई.
Got a call from an HR yesterday.— Soham (@soham_nayak04) June 10, 2026
He asked my current salary. I told him.
Then he offered me a "3–6 month internship period" before the actual job.
At 1/10th of the pay I just told him.
Not a junior role. Not a different stack. The same work I ship every day, relabeled as an…
सोहम के मुताबिक, इस ऑफर में काम की जिम्मेदारियां बिल्कुल पहले जैसी ही थीं, लेकिन सैलरी बहुत कम कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने यह ऑफर तुरंत ठुकरा दिया, जबकि वह पिछले 16 दिनों से बेरोजगार थे और उन पर आर्थिक दबाव भी था. उन्होंने लिखा, “मैंने HR की बात पूरी होने से पहले ही मना कर दिया, क्योंकि अगर आप अपनी कीमत से बहुत कम पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो वही आपकी असली वैल्यू बन जाती है”.
सोहम नायक की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए और आज के जॉब मार्केट, सैलरी कट और प्रोबेशन पीरियड को लेकर अलग-अलग राय दी. कुछ यूजर्स ने कहा कि फ्रेशर्स के लिए इंटर्नशिप या प्रोबेशन जैसा समय आम बात है, लेकिन इस दौरान मिलने वाली सैलरी भी ठीक-ठाक होनी चाहिए. उनका मानना था कि शहर के हिसाब से कम से कम 30,000 से 50,000 रुपये तक का भुगतान होना चाहिए, साथ ही खाने-पीने और आने-जाने जैसे जरूरी खर्चों का भी ध्यान रखना चाहिए.
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