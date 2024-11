जंगल में ड्यूटी पर तैनात फॉरेस्ट गार्ड के सामने अचानक से आ धमका बाघ, कमजोर दिल वाले न देखें VIDEO

Forest Guard Encountered With Tiger: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे दो फॉरेस्ट गार्ड का सामना बाघ से हो गया, उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए. इंटरनेट पर वायरल ये कोई पहला वीडियो नहीं है, जिसमें इस तरह का रूह कंपा देने वाला नजारा देखने को मिला है, पहले भी इस तरह के कई वीडियो सामने आते रहे हैं, जिसे देखकर किसी की भी डर के मारे चीखें निकल जाए. अक्सर देखा जाता है कि, फॉरेस्ट गार्ड्स अपनी जान हथेली पर रखकर ना सिर्फ जंगल की, बल्कि जंगली जानवरों की भी रक्षा करते हैं. ये काम यकीनन बिल्कुल आसान नहीं है और बात जब खूंखार शिकारियों से आमना-सामना करने की हो, तो यकीनन किसी की भी हालत खराब होना तय है.

दिल दहला देगा वीडियो

सोचिए क्या हो जब आपके सामने खूंखार जंगल का राजा एक दम से धमक पड़े, यकीनन किसी की भी सांसें अटक जाएंगी, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में हालत खराब होने के बाद भी गार्ड्स ने ऐसा दिमाग लगाया और बाघ से अपनी जान बचा ली. इन गार्ड्स का नाम अन्नुलाल और दाहाल बताया जा रहा है, जिन्हें पहले से ही उनके आसपास बाघ के होने का एहसास हो गया था. इस दौरान वो एक पेड़ पर चढ़ गए. इधर बाघ उन्हें दूर से देखा रहा था या यूं कहें कि कुछ दूरी पर ही उसे शिकार के होने का एहसास हो गया था. इस बीच बाघ की धीमी चाल अन्नुलाल और दाहाल की धड़कनें तेज कर रही थी. इस दौरान कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया और अगले ही पल बाघ वहां से चला गया.

यहां देखें वीडियो

What a story of bravery and presence of mind. Shri Annulal and Dahal - two forest guards encountered a tiger in Satpura TR while on duty. One of them captured on mobile. What it takes to save wildlife and forest on field. pic.twitter.com/SuNAadit4y