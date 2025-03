क्या आप इस तस्वीर में छिपे हुए टूथब्रश को ढूंढ सकते हैं? अगर 5 सेकंड में दिया जवाब, तो आपसे बड़ा जीनियस कोई नहीं

ऑप्टिकल भ्रम लंबे समय से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं, क्योंकि वे मस्तिष्क को धोखा देने और धारणा को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं. ये दिमागी पहेलियां न केवल अवलोकन कौशल का परीक्षण करती हैं, बल्कि एक मजेदार मानसिक कसरत भी प्रदान करती हैं. अगर आपको ऑप्टिकल भ्रम को सुलझाने में मज़ा आता है, तो एक ऐसा तरीका है जो आपकी दृश्य तीक्ष्णता को परख सकता है.

इस ऑप्टिकल भ्रम को एक्स पर यूजर पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा साझा किया गया था. फोटो में रात में बच्चों के आरामदायक बेडरूम को दिखाया गया है. घुंघराले लाल बालों वाला एक बच्चा नीले रंग के बिस्तर पर शांति से सो रहा है. खिड़की से, एक अर्धचंद्र और टिमटिमाते हुए तारे देखे जा सकते हैं, जो दोनों तरफ बंधे नारंगी पर्दे से घिरे हैं.

कमरे में गुलाबी दीवारें और लाल-बैंगनी फर्श है, जो एक गर्म और आमंत्रित वातावरण बनाता है. दाईं ओर, एक हरे रंग की बेडसाइड टेबल पर पीले रंग की छाया वाला एक लैंप रखा हुआ है. इसके बगल में एक बुकशेल्फ़ है जिसमें किताबें, एक बास्केटबॉल, एक नीला खरगोश का खिलौना और एक मुर्गा सहित विभिन्न वस्तुएं भरी हुई हैं. हालांकि, इस साधारण से दिखने वाले दृश्य में कहीं छिपा हुआ एक टूथब्रश है - और चुनौती यह है कि इसे केवल पांच सेकंड में ढूँढ़ना है.

Optical Illusion to Test Your Vision: Test the sharpness of your eyes by finding a hidden toothbrush in the bedroom in 5 seconds. Attempt now! pic.twitter.com/9K3y7EjW6l