क्या आपने सुना FRIENDS शो का हिंदी वर्जन सॉन्ग, हैदराबाद की इस सिंगर का वीडियो धड़ल्ले से हो रहा वायरल

आपने अमेरिकी सिटकॉम 'FRIENDS' तो देखी ही होगी, जिसके दुनियाभर में फैन मौजूद हैं. फ्रेंड्स के हर कैरेक्टर की फैन फॉलोइंग देखते ही बनती है. अमेरिकी सिटकॉम 'फ्रेंड्स' को आज तक के सबसे बेहतरीन शोज में से एक माना जाता है. इसके हर कैरेक्टर से लेकर टाइटल ट्रैक I'll Be There For You' तक खूब पॉपुलर है, जिन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना रखा है. एक बार फिर यह शो सुर्खियों में है, लेकिन इस बार इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प है. दरअसल, भारत की एक सिंगर और राइटर ने 'फ्रेंड्स' के थीम सॉन्ग को हिंदी में क्रिएट कर लोगों पर अपना 'जादू' चला दिया है.