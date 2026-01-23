विज्ञापन
विशेष लिंक

जो कल तक खड़े नहीं हो पाते थे, आज वही रोबोट पैदल चलकर बना रहे रिकॉर्ड

तकनीक हर रोज कोई न कोई हैरत में डालने वाला कमाल दिखा रही है. इस बार एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने इंसानों की तरह पैदल चलकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया.

Read Time: 2 mins
Share
जो कल तक खड़े नहीं हो पाते थे, आज वही रोबोट पैदल चलकर बना रहे रिकॉर्ड
रोबोट ने पैदल चलकर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 106 किलोमीटर की दूरी की तय

Guinness World Records Robot: जहां कभी रोबोट्स का अपने पैरों पर सीधा खड़े रहना भी बड़ी चुनौती हुआ करता था, वहीं अब एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने पैदल चलते हुए नया इतिहास रच दिया है. इस रोबोट ने लगातार 106.286 किलोमीटर पैदल चलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

गिनीज ने शेयर किया वीडियो (Guinness World Records Video)

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस अनोखे कारनामे का वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि रोबोट सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर इंसानों जैसी चाल में चलता नजर आ रहा है. यह नजारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लग रहा.

क्यों खास है यह उपलब्धि (future of robots)

पहले रोबोट्स के लिए संतुलन बनाना और लगातार चलना बेहद मुश्किल माना जाता था, लेकिन इस रिकॉर्ड ने साबित कर दिया है कि अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से उस स्तर तक पहुंच रहे हैं, जहां मशीनें इंसानों जैसी गतिविधियां आसानी से कर पा रही हैं. यह उपलब्धि भविष्य की तकनीक और ऑटोमेशन की दिशा में एक बड़ा संकेत मानी जा रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

रोबोट ने रच दिया इतिहास (Robot Creates World Record)

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, आने वाले वक्त में इंसान कम और रोबोट ज्यादा नजर आएंगे, तो किसी ने मजाक में पूछा कि आखिर यह रोबोट इतनी दूर पैदल चलकर जा कहां रहा था. यह रिकॉर्ड सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य की झलक है, जहां इंसान और मशीन के बीच की दूरी धीरे-धीरे कम होती नजर आ रही है.

ये भी पढ़ें:- चीन ने बनाई शरीर की नस-नस दिखाने वाली मशीन, इलाज हो जाएगा आसान

ये भी पढ़ें:- Area 51 के आसमान में उड़ती दिखी अजीबोगरीब चीज, VIDEO देख मचा हड़कंप
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Robot, Robot World Record, Humanoid Robot Walking, Guinness World Records Robot, Robotic Technology News, Robot Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now