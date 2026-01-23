Area 51 के आसमान में उड़ती दिखी अजीबोगरीब चीज, VIDEO देख मचा हड़कंप

Area 51 Mysterious Aircraft: अमेरिका के रहस्यमयी इलाके Area 51 के पास रात के अंधेरे में एक त्रिकोण आकार का अजीब विमान आसमान में उड़ता हुआ कैमरे में कैद होने का दावा किया जा रहा है. इन्फ्रारेड फुटेज में दिख रहा यह ऑब्जेक्ट किसी आम फाइटर जेट या पहचाने गए विमान जैसा नहीं लगता. हालांकि, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई है. फिर भी इसकी बनावट और हरकतों ने गुप्त सैन्य तकनीक या किसी अनजाने रहस्य को लेकर लोगों की जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी है. अब सवाल यही है...सच क्या है?

Newly released IR footage of the unknown triangular-shaped aircraft spotted over Area 51/Nevada Test and Training Range recently by @uncannyex. pic.twitter.com/QkDLTo3iF3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 21, 2026

इंफ्रारेड वीडियो में कैद हुआ रहस्यमयी विमान (Area 51 triangular aircraft spotted)

घटना के समय इलाके में बी-2 बॉम्बर की उड़ान भी दर्ज की गई थी, जिससे रहस्य और गहरा गया है. यह दृश्य भविष्य की गुप्त सैन्य तकनीक से जुड़ा हो सकता है. अमेरिका के सबसे गोपनीय इलाके Area 51 के ऊपर एक बार फिर कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसने सैन्य विशेषज्ञों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया है. इंफ्रारेड कैमरे में रिकॉर्ड हुआ यह त्रिकोणीय आकार का विमान न तो किसी सामान्य सैन्य विमान जैसा था और न ही इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है.

❗️🛸🇺🇸 - New thermal imagery captured by explorer Anders Otteson shows an unidentified triangular aircraft—described as sharply "Dorito-shaped" with a distinct planform, no visible wings, and no standard navigation lights—operating in restricted airspace over the Nevada Test and… pic.twitter.com/vLZhnm1Bwu — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 21, 2026

नाइट विजन कैमरे में कैद हुआ रहस्य (Area 51 infrared footage goes viral)

14 जनवरी की रात नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के ऊपर एक अनोखा दृश्य देखा गया. एविएशन शोधकर्ता एंडर्स ओटेसन, जो रात के समय सैन्य उड़ानों पर नजर रखते हैं, उस वक्त ग्रूम लेक के पास मौजूद थे. इसी दौरान उन्होंने इंफ्रारेड थर्मल कैमरे से एक त्रिकोणीय आकार के विमान को रिकॉर्ड किया. यह वही क्षेत्र है, जहां Area 51 जैसा बेहद गोपनीय सैन्य अड्डा स्थित है.

Jan 14, 2026 captured by YouTuber Anders Otteson, shows a mysterious triangular craft flying over Area 51 and the Nevada Test and Training Range.



The object is similar to a 2014 unexplained triangular sighting over Wichita. pic.twitter.com/TagN07o4HX — Breaking X (@BreakingXAlerts) January 22, 2026

क्यों अलग नजर आया यह विमान (Area 51 ke upar ajeeb plane)

ओटेसन के अनुसार, इस विमान की गर्मी की पहचान और उड़ान की गति सामान्य सैन्य विमानों से काफी अलग थी. शुरुआती तौर पर यह बी-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर जैसा लगा, लेकिन जब फुटेज का बारीकी से अध्ययन किया गया तो न तो आकार और न ही थर्मल पैटर्न का कोई मेल बैठ पाया. यही बात इस घटना को और रहस्यमय बनाती है.

Mysterious ‘Dorito-Shaped' Aircraft Spotted at Night Near Area 51



A nighttime thermal image captured during flight activity involving a B-2 shows a sharply triangular aircraft that resembles an unexplained platform photographed in 2014.



Story: https://t.co/LV2o9MNToT — The Aviationist (@TheAviationist) January 18, 2026

बी-2 बॉम्बर की मौजूदगी ने बढ़ाया सस्पेंस (Triangular aircraft spotted at Area 51)

इसी रात REARM71 कॉल साइन के साथ एक बी-2 बॉम्बर की उड़ान की पुष्टि हुई थी, जो करीब चार घंटे तक हवा में रहा. सैन्य रेडियो ट्रैफिक भी सामान्य से ज्यादा था. हालांकि, ओटेसन का कहना है कि त्रिकोणीय विमान उस समय दिखाई दिया, जब बी-2 पहले ही इलाके से गुजर चुका था और इस अज्ञात विमान से जुड़ा कोई रेडियो सिग्नल दर्ज नहीं हुआ.

Mysterious ‘Dorito-Shaped' Aircraft Spotted at Night Near Area 51



📅 January 18, 2026 pic.twitter.com/kWOrf1eewF — ★ UAP Luigi ★ 👁️⃤ 🇺🇸 ðärk Woke 👽MJ12 SOM1-01 (@UAPLuigi) January 19, 2026

पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं (Groom Lake mystery sighting)

साल 2014 में कंसास और टेक्सास के ऊपर भी इसी तरह के त्रिकोणीय विमानों को देखे जाने की खबरें आई थीं. तब भी इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी. इतिहास बताता है कि Area 51 में परीक्षण किए गए कई विमान वर्षों बाद ही सार्वजनिक किए गए. Area 51 का आसमान एक बार फिर सवालों से भर गया है कि क्या यह किसी नए स्टेल्थ प्रोजेक्ट की झलक है या फिर दुनिया को अभी सच सामने आने का इंतजार करना होगा?

ये भी पढ़ें:- ग्रीनलैंड का अजीबोगरीब कानून, यहां घर तो खरीद सकते हैं लेकिन जमीन नहीं, आखिर क्यों?

ये भी पढ़ें:- कब्र से रिश्तेदारों के निकाले जाते हैं शव, फिर होता है उनके साथ ऐसा खेल कि देखकर रूह कांप जाए