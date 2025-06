मच्छरों ने कर दिया है घर में जीना हराम ? तो बस एक प्लास्टिक थैले में भरें पानी और इस आसान जुगाड़ से करें इलाज

How to get rid of Mosquitoes: गर्मियां शुरु होते ही घर में मक्खी-मच्छरों का आना भी शुरु हो जाता है. फिर चाहे कितने भी कॉइल और अगरबत्ती जला लें या घरेलू नुस्खे अपना लीजिए, मच्छर-मक्खियों से छुटकारा पाना नामुमकिन सा हो जाता है. खासकर किचन में क्योंकि वहां तो पंखा भी नहीं होता, ऐसे में खाना बनाने वाले को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक देसी हैक वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला सिर्फ पानी से भरे एक प्लास्टिक थैले और एल्यूमिनियम फॉयल की मदद से मच्छर-मक्खियों को किचन से भगाने का तरीका बता रही है.

देखें Video:

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला एक प्लास्टिक बैग लेती है. फिर वो उसमें पानी भरकर एल्यूमिनियम फॉयल की छोटी-छोटी गेंदे बनाकर डाल देती है. इसके बाद वो इस बैग को खिड़की, दरवाजे या किचन के किसी कोने में लटकाने के लिए कहती है. वो दावा करती है कि इस जुगाड़ से मच्छर-मक्खियां किचन में नहीं आएंगे. ऐसा माना जाता है कि पानी और फॉयल मिलाकर रखने पर जब इसपर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो चमकदार रेफ्लेक्शन बनाते हैं. ये रिफ्लेक्शन मक्खियों और मच्छरों की आखों को भ्रमित कर देते हैं, जिससे वो इस जगह से दूर भाग जाते हैं. जब मच्छरों को फॉयल और पानी की चमक दिखाई देती है, तो उन्हें लगता है कि वहां कोई खतरा है और इसी वजह से वे उस जगह पर नहीं आते हैं.

इस हैक वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mommywithatwist नाम की यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 44 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट में लोग इस हैक को ट्रैाई करने की इच्छा जता रहे हैं और उसे काफी सस्ता और आसान जुगाड़ बता रहे हैं.

