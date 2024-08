मर्सिडीज-बेंज को कैसे मिला उसका नाम? CEO ने खुद बताया दिलचस्प किस्सा

किसी भी उत्पाद का ब्रांड नाम एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त पहलू है, क्योंकि किसी भी उत्पाद की पहचान उसके ब्रांड नेम से ही होती है और कई प्रतिष्ठित ब्रांडों के पीछे दिलचस्प कहानियां हैं. हाल ही में, एक वायरल सोशल मीडिया क्लिप ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रसिद्ध कार ब्रांड मर्सिडीज-बेंज (Mercedes Benz) को इसका नाम कैसे मिला.

अमेरिकी वकील और व्यवसायी डेविड रूबेनस्टीन (David Rubenstein) से बात करते हुए, मर्सिडीज-बेंज के सीईओ स्टेन ओला कलेनियस (Mercedes-Benz CEO Sten Ola Kallenius) ने बताया कि प्रसिद्ध ब्रांड को इसका नाम कैसे मिला. उन्होंने कहा कि कार कंपनी का नाम शुरू में डेमलर (Daimler) था जब 1886 में इसकी स्थापना गोटलिब डेमलर ने की थी. उस समय डेमलर के चीफ इंजीनियर विल्हेम मेबैक (Wilhelm Maybach)थे.

15 साल बाद, ऑस्ट्रियाई उद्योगपति एमिल जेलिनेक (Austrian industrialist Emil Jellinek)ने रेसिंग उद्देश्यों के लिए एक इंजन डिजाइन करने के लिए डेमलर और मेबैक को नियुक्त किया. जेलिनेक फ्रांस के नीस में एक दौड़ में भाग लेना चाहते थे और दौड़ का विजेता बनना चाहते थे.

डेमलर और मेबैक ने वास्तव में जेलिनेक की इच्छा पूरी की; उन्होंने उसे एक शक्तिशाली इंजन वाला वाहन दिया. जेलिनेक दौड़ में विजयी हुए और उन्होंने एक शर्त रखी: कार का नाम उनकी बेटी 'मर्सिडीज' के नाम पर रखा जाएगा.

देखें Video:

